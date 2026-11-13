Τεταμένο κλίμα στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών: Εντάσεις και οργή – «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω»

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Έντονες αντιδράσεις, διαξιφισμοί και στιγμές μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης χαρακτήρισαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 13/11, στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Τρία επεισόδια διατάραξαν τη διαδικασία, με τη συμμετοχή συγγενών θυμάτων και δικηγόρων, ενώ η πιο έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε όταν η Μαρία Καρυστιανού πληροφορήθηκε την απόφαση για πραγματογνωμοσύνη στο κατασχεμένο οπτικοακουστικό υλικό.

Στο εδώλιο βρίσκονται τρία πρόσωπα, ωστόσο κατά τη σημερινή συνεδρίαση εμφανίστηκε μόνο ο Σπυρίδων Πατέρας, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την περίοδο του δυστυχήματος. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, που διατήρησε τη θέση του έως το καλοκαίρι του 2025, και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς των θυμάτων.

Η αντιπαράθεση για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και η απόφαση του δικαστηρίου

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η πρώτη αντιπαράθεση προέκυψε όταν η υπεράσπιση ζήτησε να μην παρασταθούν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία οι συγγενείς των θυμάτων. Ο δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος, αφού προηγουμένως εξέφρασε τον σεβασμό του προς τις οικογένειες, παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι σχετικές δηλώσεις δεν πρέπει να γίνουν δεκτές. Βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης ήταν πως δικαίωμα επίκλησης βλάβης από τις συγκεκριμένες πράξεις έχει αποκλειστικά ο εφέτης ανακριτής.

Η θέση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με την Ελένη Βασάρα, που έχασε την κόρη της, Αγάπη, στα Τέμπη, να παρεμβαίνει λέγοντας «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε;».

Οι δικηγόροι των οικογενειών αντέτειναν ότι η μη παράδοση στον εφέτη ανακριτή των βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία είχε ζητήσει από τον ΟΣΕ, εμπόδισε τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η αποστολή υλικού από τον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης παραπλάνησε τον ανακριτή.

Μετά από διακοπή 45 λεπτών, ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις για την υπεξαγωγή εγγράφων και την ηθική αυτουργία σε αυτήν, όχι όμως για την απείθεια. Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτές τις ενστάσεις της υπεράσπισης, αποκλείοντας από την υποστήριξη της κατηγορίας τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον Βουτσινά και τον Λασκαρίδη, που είχαν αποβληθεί και στην προηγούμενη διαδικασία, καθώς και όσους δήλωσαν για πρώτη φορά παράσταση μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Οι δηλώσεις των υπόλοιπων συγγενών για την υπεξαγωγή εγγράφων και την ηθική αυτουργία σε αυτή έγιναν δεκτές, αλλά όχι για την απείθεια.

Λεκτική σύγκρουση μεταξύ συνηγόρων και παρέμβαση της αστυνομίας

Νέος κύκλος έντασης ακολούθησε κατά την εξέταση των αιτημάτων που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι των δύο πλευρών, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και το ζήτημα του υλικού που είχε κατασχεθεί στην προηγούμενη δίκη. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Δημήτρη Σκαρίπα και τον Βασίλη Καπερνάρο πήρε προσωπικό χαρακτήρα, με εκφράσεις όπως «ανόητε», «λες ανοησίες», αλλά και τις φράσεις «κάνε μου μήνυση» και «την ανοησία και ο Θεός τη φοβήθηκε» να ακούγονται στην αίθουσα. Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, προκαλώντας αναστάτωση και στο ακροατήριο.

Η πρόεδρος προειδοποίησε ότι θα ζητηθεί από την αστυνομία να απομακρύνει όποιον συνεχίσει να διακόπτει τη διαδικασία. Η Ελένη Βασάρα, ωστόσο, επέμεινε στη διαμαρτυρία της, ξεκαθαρίζοντας «Δεν βγαίνω έξω, να με συλλάβετε». Αστυνομικοί την πλησίασαν και της ζήτησαν να παραμείνει στη θέση της χωρίς να παρεμβαίνει, ενώ τελικά, με τη συνδρομή και του δικηγόρου της, η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να απομακρυνθεί από την αίθουσα.

Στο μεταξύ, η Μαρία Καρυστιανού είχε θέσει ζήτημα επιστροφής των βίντεο που είχαν κατασχεθεί στην προηγούμενη δικαστική διαδικασία. Το σχετικό αίτημα οδήγησε σε νέα διακοπή, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, ώστε το δικαστήριο να εξετάσει πώς θα χειριστεί το ζήτημα.

Η απόφαση για πραγματογνωμοσύνη πυροδότησε την έκρηξη της Καρυστιανού

Η ανακοίνωση της έδρας ότι θα προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) στο κατασχεμένο υλικό, πριν αυτό επιστραφεί, προκάλεσε την εντονότερη αντίδραση της συνεδρίασης. Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε σε υψηλούς τόνους τη στάση του δικαστηρίου και ζήτησε την εξαίρεση των δικαστών. «Καμία εμπιστοσύνη, να εξαιρεθείτε. Πείτε μας ότι πάτε να τα μπαζώσετε όλα. Μας βασανίζετε. Ζητάω εξαίρεση», φώναξε, διακόπτοντας τη διαδικασία.

Παρά την προσπάθεια της προέδρου να την ηρεμήσει, η Μαρία Καρυστιανού δεν υποχώρησε. Απαντώντας στην έκκληση να χαμηλώσει τους τόνους, η ίδια είπε: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

Χαμηλές προσδοκίες για τη δικαστική διερεύνηση

Νωρίτερα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού είχε τοποθετηθεί για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τους χειρισμούς της υπόθεσης. Αναφερόμενη στην προηγούμενη δίκη, υποστήριξε ότι τότε είχε βρεθεί πρωτογενές βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο οι συγγενείς δεν κατάφεραν τελικά να δουν εξαιτίας της διακοπής της διαδικασίας. «Δυστυχώς συνεχίζω να προσέρχομαι στα δικαστήρια κρατώντας χαμηλές προσδοκίες για την ανεύρεση της αλήθειας και την απόδοση των ευθυνών εκεί όπου πρέπει», δήλωσε.

Στις ίδιες δηλώσεις έθεσε εκ νέου ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και την ανακριτική διαδικασία, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και παραλείψεις στην αναζήτηση στοιχείων. «Ζούμε λοιπόν σ’ αυτή τη χώρα στην οποία η δικαιοσύνη απουσιάζει όταν υπόλογοι είναι οι πολιτικοί», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία της για «μια πραγματική, ανεξάρτητη δικαιοσύνη» και ισότιμη εφαρμογή του νόμου για όλους τους πολίτες.

Η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου ορίστηκε για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

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