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13.11.2026 19:09

Το Σάββατο στις 9:30 η συνάντηση Ανδρουλάκη με τον Γεραπετρίτη

13.11.2026 19:09
androulakis

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Το Σάββατο στις 9:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη στο ΥΠ.ΕΞ.

Στις 12 το μεσημέρι ο κ. Ανδρουλάκης θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με θέμα «Ακροδεξιά: Απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η απάντηση της Δημοκρατίας», στη Στοά Αρσακείου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 19:51
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