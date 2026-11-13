Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασαν οι διατάξεις με τα μέτρα της ΔΕΘ που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία – Πώς ψήφισε η αντιπολίτευση

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Με ευρύτατη πλειοψηφία πέρασαν τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ για τα οποία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε χθες να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για τις εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο.
Το νομοσχέδιο δεν στηρίχθηκε επί της αρχής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία όμως υπερψήφισαν κάποιες από τις επιμέρους διατάξεις, στο βαθμό που έκριναν ότι ωφελούν τους πολίτες. Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» επί της αρχής και υπερψήφισε συνολικά 11 άρθρα, καταψήφισε τις διατάξεις για τον επενδυτικό «κουμπαρά» και ψήφισε «παρών» σε τρία άρθρα, μεταξύ άλλων για τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 10 άρθρα, καταψήφισε επίσης τα άρθρα για τον «κουμπαρά» και δήλωσε «παρών» σε 4 άρθρα. Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα 17 άρθρα του νομοσχεδίου που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 284 βουλευτές.
Άρθρο 4 – Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες:
Άρθρο 7 – Επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού:
Άρθρο 8 – Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς:
Άρθρο 9 – Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς:
Άρθρο 14 – Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028:
Άρθρο 15 – Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς:
Άρθρο 16 – Καθιέρωση συντελεστή φόρου μεταβίβασης 15% για αγορά κατοικίας από κατοίκους εκτός ΕΕ:
Άρθρο 20 – Αύξηση στα 400 ευρώ της ενίσχυσης συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων:
Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών:
Άρθρο 22 – Ετήσια αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων:
Άρθρο 23 – Αύξηση επιδόματος γέννησης:
Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης
Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα
Άρθρο 35: Θέσπιση παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά»
Άρθρο 37: Εισφορές στον «κουμπαρά»
Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά»
Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026
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