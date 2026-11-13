Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασαν οι διατάξεις με τα μέτρα της ΔΕΘ που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία – Πώς ψήφισε η αντιπολίτευση

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Με ευρύτατη πλειοψηφία πέρασαν τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ για τα οποία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε χθες να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για τις εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο.

Το νομοσχέδιο δεν στηρίχθηκε επί της αρχής από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία όμως υπερψήφισαν κάποιες από τις επιμέρους διατάξεις, στο βαθμό που έκριναν ότι ωφελούν τους πολίτες. Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» επί της αρχής και υπερψήφισε συνολικά 11 άρθρα, καταψήφισε τις διατάξεις για τον επενδυτικό «κουμπαρά» και ψήφισε «παρών» σε τρία άρθρα, μεταξύ άλλων για τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 10 άρθρα, καταψήφισε επίσης τα άρθρα για τον «κουμπαρά» και δήλωσε «παρών» σε 4 άρθρα. Αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στα 17 άρθρα του νομοσχεδίου που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν συνολικά 284 βουλευτές.

Άρθρο 4 – Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες:

ΝΑΙ: 244, ΟΧΙ: 5, «ΠΑΡΩΝ» 35

Άρθρο 7 – Επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού:

ΝΑΙ: 186, ΟΧΙ: 38, «ΠΑΡΩΝ»: 60

Άρθρο 8 – Μη εφαρμογή προσαυξήσεων σε φορολογικά συνεπείς:

ΝΑΙ: 222, ΟΧΙ 15, «ΠΑΡΩΝ»47

Άρθρο 9 – Περιορισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς:

ΝΑΙ: 223, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 46

Άρθρο 14 – Μείωση και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με ορίζοντα το 2028:

ΝΑΙ: 198, ΟΧΙ 30, «ΠΑΡΩΝ» 36

Άρθρο 15 – Επέκταση απαλλαγής από ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 8, «ΠΑΡΩΝ»: 36

Άρθρο 16 – Καθιέρωση συντελεστή φόρου μεταβίβασης 15% για αγορά κατοικίας από κατοίκους εκτός ΕΕ:

ΝΑΙ: 197, ΟΧΙ: 12, «ΠΑΡΩΝ» 75

Άρθρο 20 – Αύξηση στα 400 ευρώ της ενίσχυσης συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων:

ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ», 59

Άρθρο 21: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 38, ΠΑΡΩΝ 7

Άρθρο 22 – Ετήσια αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 31, «ΠΑΡΩΝ» 14

Άρθρο 23 – Αύξηση επιδόματος γέννησης:

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ: 15, «ΠΑΡΩΝ»: 30

Άρθρο 25: Κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στον Δήμο Μεγίστης

ΝΑΙ: 239, ΟΧΙ 10, «ΠΑΡΩΝ» 35

Άρθρο 28: Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο τομέα

ΝΑΙ: 240, ΟΧΙ: 8, ΠΑΡΩΝ»: 36

Άρθρο 35: Θέσπιση παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά»

ΝΑΙ: 171, ΟΧΙ 102, «ΠΑΡΩΝ» 11

Άρθρο 37: Εισφορές στον «κουμπαρά»

ΝΑΙ: 160 ναι, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 21

Άρθρο 38: Συνεισφορά του Δημοσίου στον «κουμπαρά»

ΝΑΙ: 159, ΟΧΙ: 103, «ΠΑΡΩΝ»: 22

Άρθρο 51: Απαλλαγή επιβολής αναδρομικού ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων για διόρθωση λαθών και παραλείψεων στο Ε9 για τα έτη 2014 έως 2026

ΝΑΙ: 215, ΟΧΙ: 20, «ΠΑΡΩΝ» 49

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