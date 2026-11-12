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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

12.11.2026 18:35

Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ – «Ναι» σε ό,τι ανακουφίζει τους πολίτες, λέει ο Γερουλάνος

12.11.2026 18:35
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Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. «Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται, η ώρα της ψήφου ήρθε», είπε ο υπουργός απευθύνοντας στην αντιπολίτευση το ερώτημα: «Θέλουμε μηδενισμό φόρου για το κατώτερο κλιμάκιο για τρίτεκνους; Τη στήριξη των συνταξιούχων;».

«Οτιδήποτε ανακουφίζει τους ανθρώπους που έχετε αφήσει στο περιθώριο εμείς θα το ψηφίσουμε» αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επί της αρχής το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει.

Ειδικότερα στην παρέμβασή του ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «μεγάλο κομμάτι του γιατί η χώρα χρεοκόπησε είχε να κάνει με την τεράστια απόσταση σε αυτά που λέμε, αυτά που εννοούμε και αυτά που κάναμε και με την αίσθηση ότι στην οικονομία δεν υπάρχουν όρια, τα λεφτά είναι άπειρα, μπορούμε να κάνουμε άπειρα πράγματα δεν υπάρχουν επιλογές». «Όμως» συνέχισε «το μάθαμε με το δύσκολο τρόπο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά». «Για να δούμε λοιπόν ποιος εννοεί τι» είπε, «η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με πρωτοβουλία του Νότη Μηταράκη, καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου, που περιέχει πακέτο θετικών μέτρων 2,2 δισ. Ευρώ». 

Αμέσως μετά, ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε ότι το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, «τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και κυρίως τα νέα παιδιά και τη νέα γενιά».

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος έδωσε σήμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει άρθρα τα οποία θεωρεί θετικά, αλλά όχι επί της αρχής, παραπέμποντας και σε προηγούμενη αναφορά του υπουργού ότι δεν κατάλαβε πως ψήφισε στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος.

«Οτιδήποτε ελαφρύνει τους ανθρώπους που τους έχετε αφήσει στο περιθώριο εμείς θα τα ψηφίσουμε, εάν μας φέρετε ένα νομοσχέδιο το οποίο ανακουφίζει τους ανθρώπους τους οποίους έχετε αφήσει στο έλεός τους, εμείς θα τα ψηφίσουμε όλα, αλλά επί της αρχής για να καταλάβει κι ο υπουργός, είμαστε κατά αυτής της πολιτικής, άρα επί της αρχής θα ψηφίσουμε κατά και ας ψηφίσουμε όλα τα άρθρα θετικά», ανέφερε ο κ. Γερουλάνος.

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