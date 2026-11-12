Πυρά Δούκα για ΚΕΔΕ, καταγγελίες για νοθεία και ενεργειακό κόστος – Τι προτείνει για στέγη και κυκλοφοριακό στην Αθήνα και τι είπε για το καλώδιο

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Για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από την καθημερινότητα και τους Δήμους, τα όσα συνέβησαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, το κυκλοφοριακό της Αθήνας αλλά και θέματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο καλώδιο, ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος προ ημερών επισκέφθηκε την Κύπρο και συναντήθηκε με τον υπουργό Ενέργειας, ανέφερε «είναι ένα έργο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα την περίσσεια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράγουμε ήδη και κάνουμε περικοπές, αντί να την πουλάμε στη Βουλγαρία τσάμπα, να τη δίνουμε στους φίλους μας στην Κύπρο. Πρέπει να ξεφύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι ένα σπουδαίο έργο και από τεχνικής άποψης. Δεν έχει ξαναγίνει πόντιση καλωδίου σε τόσο μεγάλο βάθος».



«Είναι ένα έργο πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί σπάει την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου. Νούμερο δύο, γιατί είναι ένα έργο υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, γιατί συνδέει στην πράξη την Ελλάδα με την Κύπρο με καθαρή ενέργεια», τόνισε ο χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων στάθηκε και την οικονομική διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης: «Ταυτόχρονα, θα μειώσει πάρα πολύ τους λογαριασμούς ρεύματος στην Κύπρο. Στην Κύπρο είναι 28 cents η κιλοβατώρα. Θα μπορεί να μειωθεί στο μισό, όπως είναι και στη χώρα μας που είναι δεκατέσσερα σεντς, στο καλό τιμολόγιο το σταθερό, όχι το πράσινο. Νομίζω ότι η εποχή των ορυκτών καυσίμων βαίνει στο τέλος της. Μέχρι στιγμής έχουν γεννήσει μόνο προβλήματα αυτές οι ιστορίες. Προβλήματα γεωπολιτικά, προβλήματα τεράστια οικονομικά, προβλήματα απίστευτα στην κλιματική αλλαγή. Να πω ότι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τα κλιματικά μοντέλα τρέχει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς η κλιματική αλλαγή, πιο πολύ από τις άλλες περιοχές του πλανήτη και θα είναι καταστροφικό, εγώ θεωρώ, ως καθηγητής, σε αυτές τις κλειστές θάλασσες, αυτά λέω χρόνια, να πάμε να κάνουμε εξορύξεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση», πρόσθεσε.



Ο Χάρης Δούκας σχολίασε και την οικονομική επιβάρυνση των δήμων για την ενέργεια, ζητωντας να πληρώνουν οι Δήμοι την κιλοβατώρα με όρους ευνοϊκότερους, όπως οι βιομήχανοι: «Πληρώνουμε οι δήμαρχοι, οι δήμοι 24 σεντς την κιλοβατώρα. Ξέρετε πόσα πληρώνουν οι βιομήχανοι; Έξι σεντς την κιλοβατώρα. 24 οι δήμοι, έξι οι βιομήχανοι γιατί επιδοτούνται. Είναι δυνατόν οι δήμοι για να ζεσταίνουμε τα σχολεία μας και τις κοινωνικές μας δομές, να πληρώνουμε τέσσερις φορές επάνω από τους βιομήχανους το ρεύμα; Αυτό δεν είναι μια διεκδίκηση; Και ποια είναι; Έχει και πλάκα να την πεις και να τη διατυπώσεις. Θέλω να πληρώνω το ρεύμα που πληρώνει ο βιομήχανος. Εδώ φτάσαμε στη χώρα μας. Και να μη συμβαίνει αυτό και να πληρώνω τέσσερις φορές επάνω. Μια χαρά γίνεται για τις βιομηχανίες. Να το διεκδικήσουμε κι εμείς. Και δεν το διεκδικούμε. Και αντί να το διεκδικήσουμε γιατί κάναμε συνέδρια στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και αντί να πούμε αυτά τα πράγματα, όταν ήρθε ο πρωθυπουργός, λιβανίζαμε πόσο καλή είναι η κυβέρνηση με ευθύνη της ηγεσίας της».

Επιμένει στις καταγγελίες του για νοθεία στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Όσον αφορά το συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα, ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε τις καταγγελίες του περί νοθείας: «Υπήρχε ψηφολέκτης που λεγόταν Νίκος Γιαλιτάκης, ο οποίος προσπαθούσε ο άνθρωπος να μετρήσει και ανακοίνωνε τα αποτελέσματα στον κύριο Καφαντάρη, τον Γενικό γραμματέα, και εκείνος κατέγραφε άλλα αποτελέσματα. Αντί να είναι ονομαστική η ψηφοφορία, σε μια αίθουσα πάρα πολύ δύσκολη, ο ένας πάνω στον άλλον, αποφάσισαν να σηκώνουμε καρτελάκια. Προσέξτε τώρα, δήμαρχοι, δημοτικές αρχές, αιρετοί. Και τα καρτελάκια πηγαινοέρχονταν. Δηλαδή ψήφιζα εγώ, το έδινα και στον πίσω μου. Επόμενη σειρά ξανά ψήφιζα εγώ με το ίδιο καρτελάκι. Μεταφέρονταν οι δήμαρχοι και οι αιρετοί από τη μια θέση στην άλλη και έλεγε ο πρόεδρος παρακαλώ πολύ να μην είστε μεταφερόμενοι. Διπλοψήφιζαν, τριπλοψήφιζαν. Αυτά μου είπε ένας φοιτητής μου δεν γίνονται ούτε στα αμφιθέατρα. Αυτά όλα είναι ευθύνη της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, η οποία δεν μπορεί να κρατήσει μια διαδικασία με σοβαρότητα και κατάφερε να καταντήσει να γίνει προθάλαμος του Μαξίμου για να στείλει τελικά ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό ότι σαρώσαμε. Αυτός ήταν ο σκοπός».





«Από το τέλος διαμονής που δίνουν οι τουρίστες για την πόλη, ο Δήμος παίρνει μηδέν ευρώ»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε να παίρνει ο Δήμος μέρος του τέλους διαμονής που πληρώνουν οι τουρίστες στα καταλύματα : «Να σας πω μια πολύ απλή πρόταση. Εγώ άμα μου έδιναν αυτό δεν θα χρειαζόμουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον. Ο Δήμος Αθήνας είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στη χώρα. Ξέρετε πόσο, πόσους τουρίστες θα έχουμε φέτος στην Αθήνα; Κοντά στα δέκα εκατομμύρια. Οι μέσες μέρες διαμονής είναι τρεισήμισι. Στην Αθήνα. Δίνουν οι επισκέπτες το περίφημο τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία, το οποίο λέγεται πια τέλος ανθεκτικότητας. Φτάνει και τα δέκα ευρώ και παραπάνω τον Αύγουστο στα πεντάστερα ξενοδοχεία. Το δίνουν οι επισκέπτες για την πόλη. Για να καθαρίζουμε, να κρατάμε την πόλη καθαρή, όμορφη κτλ. Πόσα λεφτά από το τέλος ανθεκτικότητας παίρνουμε οι δήμοι; Ούτε ένα ευρώ. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Από το τέλος διαμονής που δίνουν οι τουρίστες για την πόλη, ο Δήμος παίρνει μηδέν ευρώ. Εάν παίρναμε το εξήντα τοις εκατό, εγώ δεν λέω το εκατό τοις εκατό, το εξήντα τοις εκατό, εγώ δε θα χρειαζόμουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον».







«Χίλιες κατοικίες θα δώσουν ανάσα στην Αθήνα»

Αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, που μαστίζει και την Αθήνα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε: «Κάναμε μια αποτύπωση μαζί με το Χάρβαρντ και βρήκαμε ότι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν σαράντα χιλιάδες κλειστά και κενά διαμερίσματα. Τα είκοσι χιλιάδες είναι μη ηλεκτροδοτούμενα εδώ και δύο χρόνια. Τα χίλια από αυτά εάν τα ανοίγαμε για κοινωνική κατοικία και προσιτή κατοικία, θα είχαμε λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα κόστους στέγης στην Αθήνα. Τον ιδιώτη για να διαθέσει το κλειστό ακίνητό του δεν τον πείθεις άμα του πεις θα σου δώσω πέντε χιλιάδες για να κάνεις ανακαίνιση. Τι κάνουν στο εξωτερικό; Του δίνεις μία δυνατότητα αντιπαροχής. Δηλαδή τι του λες; Το παίρνω το κτίριό σου, σου δίνω εσένα ένα κομμάτι για αξιοποίηση και το υπόλοιπο το αξιοποιώ εγώ για κάποια χρόνια. Και αυτό το κάνεις για τα μη ηλεκτροδοτούμενα από τρία χρόνια και πάνω. Θέλει νομοθετική παρέμβαση. Χίλιες κατοικίες θα δώσουν μια πολύ μεγάλη ανάσα. Αυτό δείχνει η μελέτη μας. Θα ρίξουν πάρα πολύ τις τιμές».







«Με μετρό και συγκοινωνίες λύνεται το κυκλοφοριακό»

Παράλληλα, ο κ. Δούκας παρουσίασε τρόπους που θα μπορούσε να λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη. «Πώς λύνεται το κυκλοφοριακό; Το κυκλοφοριακό λύνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Νούμερο ένα. Μετρό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η γραμμή τέσσερα έχει κολλήσει. Πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν είμαι αισιόδοξος. Μακάρι. Πιέζω και εγώ να μας πουν χρονοδιαγράμματα. Και μεγάλες ευθύνες και τεχνικές δυσκολίες και ευθύνες για κακό σχεδιασμό. Θέλουμε τη γραμμή τέσσερα. Περνάει από πυκνοκατοικημένες γειτονιές. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά για τις εργασίες της γραμμής τέσσερα η Ελληνικό Μετρό κλείνει πλατείες και πάρκα. Έτσι δεν είναι; Για πόσα χρόνια; Η πλατεία των Εξαρχείων έκλεισε πριν τρία χρόνια. Μπήκαν λαμαρίνες. Έκοψαν δέντρα και μπήκαν λαμαρίνες. Κάντε ένα ρεπορτάζ σήμερα ποια είναι η εξέλιξη εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία τρύπα, δεν υπάρχει μετροπόντικας, δεν έχει γίνει καμία εκσκαφή. Είναι με λαμαρίνες εδώ και τρία χρόνια και δεν έχει προχωρήσει κανένα έργο. Ποιος ο λόγος; Και να σας πω και κάτι άλλο; Εύκολα να το λες ότι ναι για το μετρό θα πάρω ευθύνη, αλλά όταν ανοίγεις την πόρτα σου και χτυπάει στη λαμαρίνα η πόρτα, έχεις μια δυσκολία. Πότε θα ανοίξει; Το ’32, ’34 ή το ’37; Μπορεί μια κοινωνία να είναι δεκαπέντε χρόνια και να βλέπει λαμαρίνα;



Μέτρο νούμερο δύο. Συγκοινωνία. Φτιάχνουμε εμείς δημοτική συγκοινωνία. Δεν είχαμε. Ξεκινάμε το ’27. Το πρώτο δρομολόγιο τρέχει αυτή τη στιγμή πιλοτικά. Κυρίως θα συνδέει τις γειτονιές. Είναι εύκολο στην Αθήνα να πας από οποιαδήποτε γειτονιά στο κέντρο της. Δεν μπορείς να πας από γειτονιά σε γειτονιά. Θέλουμε περισσότερα λεωφορεία και περισσότερους συρμούς στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό».







Τι είπε για την καθαριότητα

Για το θέμα της καθαριότητας υποστήριξε πως είναι «πολύ δύσκολη ιστορία. Όταν ανέλαβα μετά από την πανδημία έρχονταν στην Αθήνα 1 εκατομμύριο τουρίστες, τώρα είναι δέκα εκατομμύρια. Γι’ αυτό και χρειάστηκε να προσλάβουμε τριακόσιους επιπλέον ανθρώπους στην καθαριότητα. Γι’ αυτό και χρειάστηκε να εκσυγχρονίσουμε τα συστήματά μας. Περισσότερους υπόγειους κάδους. Είναι μια μάχη καθημερινή. Κάθε φορά που υπάρχει ένας υπερχειλισμένος κάδος αγχωνόμαστε. Εγώ οφείλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή αφήνει αποτύπωμα. Έχουμε δυσκολίες σε γειτονιές οι οποίες είναι στη δύσκολη περιοχή του κέντρου, που είναι και άνθρωποι τοξικοεξαρτημένοι, σε περιοχές όπου έχουμε πολύ μεγάλη πίεση τουριστική, αλλά με τον εκσυγχρονισμό που κάνουμε νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα αρχίσει να φαίνεται πολύ δυνατά το επόμενο διάστημα».

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