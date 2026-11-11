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11.11.2026 20:08

Στεγαστική κρίση: Διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία μέχρι τη Βουλή για το δικαίωμα στην στέγη (Photos)

11.11.2026 20:08
stegastiki krisi

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην πλατεία Κλαυθμώνος, με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου, φορέων και συνδικάτων.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη μετατροπή της κατοικίας από θεμελιώδες αγαθό σε αντικείμενο κερδοσκοπίας και real estate, διεκδικώντας: θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια, απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και της πώλησης κόκκινων δανείων με προσημείωση, κατάργηση της Golden Visa και αυστηρό περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb), δημιουργία αξιοπρεπούς δημόσιας κοινωνικής και φοιτητικής κατοικίας και άμεσο «φρένο» στις εξώσεις ευάλωτων πολιτών.

Η σημερινή κινητοποίηση ανήκει στα πλαίσια μίας συντονισμένης πανευρωπαϊκής διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος στη στέγαση, με επίκεντρο την Ισπανία.

Την κινητοποίηση στην Αθήνα οργανώνει η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για όλους», με τη στήριξη πλήθους ομάδων κατοίκων, οργανώσεων, σωματείων, φοιτητών και πολιτικών φορέων.

Οι συμμετέχοντες διεκδικούν προσιτή στέγη, προστασία των ενοικιαστών και ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

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