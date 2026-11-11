Τι ζητούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Αμετακίνητη η Ρωσία στο εδαφικό, προαναγγέλλει επέκταση της ζώνης ασφαλείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών με την Ουκρανία εμφανίζεται η Μόσχα, με τον επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, να ξεκαθαρίζει ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο για μια τέτοια διευθέτηση στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η ζώνη ασφαλείας που επιδιώκει να διαμορφώσει η Ρωσία κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία θα συνεχίσει να επεκτείνεται, συνδέοντας τη δημιουργία της με την ουκρανική επιχείρηση στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Οι δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου έγιναν μετά την ολοκλήρωση των διήμερων τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, όπου, παρά την πρόοδο που καταγράφηκε σε ορισμένα ζητήματα, το εδαφικό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.

«Το θέμα των πιθανών ανταλλαγών εδαφών τίθεται κατά καιρούς από διάφορες πλευρές. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των εδαφών», δήλωσε ο Μεντίνσκι σε σχόλιό του στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti.

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή γραμμή της Μόσχας στο εδαφικό ζήτημα, παρά τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών.

Η ζώνη ασφαλείας και το μήνυμα της Μόσχας για τα σύνορα

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι αναφορές του Μεντίνσκι στη δημιουργία και τη διεύρυνση της λεγόμενης ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των ρωσοουκρανικών συνόρων.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας υποστήριξε ότι η απόφαση για τη δημιουργία της ελήφθη μετά την ουκρανική εισβολή στην περιφέρεια του Κουρσκ, επικαλούμενος επανειλημμένες σχετικές τοποθετήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μετά την εισβολή της Ουκρανίας στην περιφέρεια του Κουρσκ, ελήφθη η απόφαση, για την οποία ο πρόεδρος μας έχει μιλήσει επανειλημμένα, να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη ζώνη έχει ήδη αποκτήσει σημαντική έκταση, διευρύνεται και θα συνεχίσει να διευρύνεται.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, καθώς καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να περιορίσει τις στρατιωτικές επιδιώξεις της στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, αλλά αντιθέτως διατηρεί στο τραπέζι τη συνέχιση της επέκτασης της συγκεκριμένης ζώνης.

Στο επίκεντρο ένα νέο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας

Πέρα από το εδαφικό, κεντρικό αντικείμενο των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι αποτέλεσε η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη, με τη Ρωσία να επαναφέρει την πάγια θέση της για τη διαμόρφωση ενός νέου, συνολικού πλαισίου που θα αντικαταστήσει, όπως υποστηρίζει, το υφιστάμενο σύστημα.

Ο Μεντίνσκι χαρακτήρισε αναγκαία τη συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει μετά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας που διαμορφώθηκε μετά τις διασκέψεις της Γιάλτας και του Πότσνταμ.

«Η σύγκρουση στην Ουκρανία έδειξε ότι ολόκληρο το σύστημα ασφαλείας που ισχύει στην Ευρώπη μετά τη Γιάλτα και το Πότσνταμ λειτουργεί πολύ άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρομοίωση, περιγράφοντας την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας ως έναν οργανισμό που χρειάζεται συνολική θεραπεία, καθώς, κατά την άποψή του, το ουκρανικό ζήτημα αποτελεί απλώς την εκδήλωση ενός βαθύτερου προβλήματος.

Η Μόσχα επιδιώκει, επομένως, να μεταφέρει τη συζήτηση από τους όρους τερματισμού του πολέμου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναδιαμόρφωσης των σχέσεων ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα νέο σύστημα θα πρέπει να είναι δίκαιο, σύγχρονο και να μην λειτουργεί εις βάρος συγκεκριμένων κρατών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επαφές με την αμερικανική αντιπροσωπεία, σημειώνοντας ότι υπήρξαν σημεία σύγκλισης αλλά και σημαντικές διαφωνίες.

«Ανταλλάξαμε τις θέσεις μας: σε ορισμένα σημεία βρήκαμε κοινή αντίληψη, σε άλλα όχι. Αυτή η συζήτηση αναμφίβολα θα συνεχιστεί», ανέφερε.

Οι τρεις προτάσεις της Ρωσίας για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας

Στο ίδιο πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις που διατύπωσε ο ανώτερος διπλωμάτης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξέι Ντρομπίνιν, σχετικά με πιθανά μοντέλα διαμόρφωσης ενός νέου συστήματος ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Μόσχα, παρουσίασε τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις:

Συλλογικές αμυντικές συμμαχίες ή διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής , αντίστοιχες με εκείνες που διατηρεί η Ρωσία με τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα.

, αντίστοιχες με εκείνες που διατηρεί η Ρωσία με τη Λευκορωσία και τη Βόρεια Κορέα. Πολιτικές συμφωνίες μη παροχής βοήθειας προς τους αντιπάλους της άλλης πλευράς σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας, με πρότυπο τη συμφωνία που έχει υπογράψει η Μόσχα με το Ιράν.

σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας, με πρότυπο τη συμφωνία που έχει υπογράψει η Μόσχα με το Ιράν. Διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας μη επίθεσης, οι οποίες θα μπορούσαν να συναφθούν ακόμη και με μεμονωμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο Ντρομπίνιν υποστήριξε, μάλιστα, ότι τέτοιες συμφωνίες θα μπορούσαν να συνοδεύονται από πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχει η Ρωσία στα συγκεκριμένα κράτη.

Οι προτάσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η Μόσχα επιδιώκει να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τις μελλοντικές σχέσεις της με τις ευρωπαϊκές χώρες, πέρα από το στενό πλαίσιο μιας συμφωνίας για την Ουκρανία.

Η σύγκρουση για τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο τριβής παραμένει η συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Μεντίνσκι επιβεβαίωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία δεν είχε απευθείας επαφές με Ευρωπαίους εκπροσώπους στο Άμπου Ντάμπι, αμφισβητώντας παράλληλα τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στις διαπραγματεύσεις.

«Όχι, δεν επικοινωνήσαμε μαζί τους. Δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά με ποια ιδιότητα βρίσκονται εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι, μέσω της χρηματοδότησης και του εξοπλισμού της Ουκρανίας, συμβάλλουν στην παράταση του πολέμου και στον θάνατο αμάχων, ενώ υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει καμία συγκεκριμένη ειρηνευτική πρόταση από ευρωπαϊκής πλευράς.

«Δεν έχουμε λάβει ούτε μία ειρηνευτική πρωτοβουλία, ούτε μία συγκεκριμένη ειρηνευτική πρόταση από τις ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η Ρωσία δεν αντιλαμβάνεται ποιο θα μπορούσε να είναι το αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης μαζί τους.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία «μόλις ξυπνήσει η συνείδησή τους».

Η στάση αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με τη θέση του Κιέβου, το οποίο επιμένει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, καθώς οι αποφάσεις για τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας επηρεάζουν άμεσα και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο.

Εγκώμια Μεντίνσκι σε Γουίτκοφ και Κούσνερ

Σε εντελώς διαφορετικό τόνο, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας αναφέρθηκε στους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι συμμετείχαν στις συνομιλίες ως εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μεντίνσκι χαρακτήρισε τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους ειλικρινείς και αποτελεσματικούς, υπογραμμίζοντας ότι προσανατολίζονται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και όχι σε ατέρμονες συζητήσεις.

«Είναι αναμφίβολα ειλικρινείς, αποτελεσματικοί άνθρωποι και, το σημαντικότερο, προσανατολισμένοι όχι σε κενές συζητήσεις, αλλά στο αποτέλεσμα», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της ρωσικής αντιπροσωπείας προς τους δύο απεσταλμένους, καλώντας εμμέσως τους Ευρωπαίους να υιοθετήσουν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, αντίστοιχη με εκείνη που αποδίδει στην αμερικανική πλευρά.

Να τερματιστούν πρώτα οι εχθροπραξίες, λέει το Κίεβο

Νωρίτερα, πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι δήλωσε στο AFP ότι το Κίεβο ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την μελλοντική διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη.

“Εμείς λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε για την μελλοντική διάρθρωση του συστήματος ασφαλείας αφού τερματισθούν οι εχθροπραξίες και έχουν τεθεί σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ενώ οι Ρώσοι λένε το αντίθετο”, δήλωσε η ουκρανική πηγή που δεν κατονομάσθηκε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει θέση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα.

“Προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι ο τερματισμός του πολέμου το συντομότερο δυνατό, με μια αξιοπρεπή ειρήνη. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να εκπροσωπείται σε κάθε στάδιο της ουσιαστικής διπλωματίας”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Our team reported on the results of the meetings in Abu Dhabi with the American and Russian sides, as well as the coordination with European partners present in the Emirates. First, there is an important humanitarian arrangement regarding preparations for a new exchange. Second,… pic.twitter.com/N1ql7Yn2Z6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2026

Η Ουκρανία πιέζει ταυτόχρονα για τη διασφάλιση μεταπολεμικής στήριξης των στρατιωτικών της δυνάμεων, στο πλαίσιο των συνομιλιών που διεξάγονται στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), το Κίεβο επιδιώκει τουλάχιστον δεκαετή οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να συντηρήσει έναν στρατό 800.000 ατόμων, ικανό να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ποιοι συμμετείχαν στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι

Οι διήμερες διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ενώ της ουκρανικής ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Στην έναρξη των συνομιλιών παρευρίσκονταν επίσης:

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ .

. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ .

. Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Άλεξους Γκρίνκεβιτς .

. Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι δεν συμμετείχαν στις ίδιες τις τριμερείς διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι είχαν μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι για ξεχωριστές επαφές.

Ο Μεντίνσκι ευχαρίστησε, τέλος, την ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τη φιλοξενία και την οργάνωση των συναντήσεων, κάνοντας λόγο για μια φιλική και επαγγελματική ατμόσφαιρα.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβα σε σχολεία σε Ιταλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία – Στο «στόχαστρο» και η Μελόνι

COP31: Απρέπεια Ερντογάν – Αποχώρησε για να μην χαιρετήσει τον Χριστοδουλίδη (Video)

Abeille Marengo: Τι λένε τα τουρκικά ΜΜΕ για το πλοίο – Επιμένουν στην «έγκριση» της Άγκυρας