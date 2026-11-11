Abeille Marengo: Τι λένε τα τουρκικά ΜΜΕ για το πλοίο – Επιμένουν στην «έγκριση» της Άγκυρας

Takeaways by to pontiki AI Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα έδωσε άδεια στο γαλλικό σκάφος Abeille Marengo για έρευνες σχετικές με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως το σκάφος ξεκίνησε τις εργασίες του στον θαλάσσιο πυθμένα μετά από διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας.

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για τις έρευνες, ισχυριζόμενη ότι οι συντεταγμένες εμπίπτουν εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα αντέδρασε εκδίδοντας δική της NAVTEX, χαρακτηρίζοντας άκυρη την τουρκική κοινοποίηση και υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές ανήκουν στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα.

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Επιμονή στο αφήγημα της έγκρισης της Άγκυρας για τις έρευνες του σκάφους Abeille Marengo για την εγκατάσταση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου: αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά τον απόπλου του σκάφους από το λιμάνι του Ηρακλείου χθες το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, η Hurriyet, με τίτλο «Η Τουρκία δίνει “πράσινο φως” στο ελληνικό καλώδιο στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ότι «η Τουρκία έδωσε άδεια σε ερευνητικό σκάφος υπό γαλλική σημαία να διεξάγει έρευνες στον θαλάσσιο πυθμένα για μια προγραμματισμένη ηλεκτρική διασύνδεση που θα ενώνει την Ελλάδα και την Ελληνική Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από εντατικές διπλωματικές διαπραγματεύσεις», προσθέτοντας ότι «η NAVTEX επιτρέπει στο σκάφος υπό γαλλική σημαία να ξεκινήσει έρευνες του θαλάσσιου πυθμένα εντός της τουρκικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή όπου η Άγκυρα και η Αθήνα εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαμάχη σχετικά με τα θαλάσσια όρια.

Η Ελλάδα, σε ξεχωριστή NAVTEX που εκδόθηκε αργά στις 10 Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι η τουρκική κοινοποίηση είναι άκυρη, καθώς οι συντεταγμένες που καλύπτονται από την τουρκική NAVTEX εμπίπτουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας. Η Τουρκία και η Γαλλία διεξήγαγαν εντατικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διατύπωση και τις συντεταγμένες μιας τουρκικής NAVTEX, με στόχο την επανέναρξη των ερευνών του θαλάσσιου πυθμένα για το έργο Great Sea Interconnector (GSI)».

Από την πλευρά του, το CNN Türk σημείωσε ότι «η Τουρκία έδωσε την έγκρισή της για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών που αφορούν το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο σχεδιάζεται να συνδέσει την Ελλάδα με το Ισραήλ μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίδοντας σχετική NAVTEX χθες το βράδυ», ενώ η Yeni Safak ανέφερε ότι «οι ακριβείς συντεταγμένες των περιοχών στις οποίες το πλοίο Abeille Marengo, που φέρει γαλλική σημαία, θα πραγματοποιήσει ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027», προσθέτοντας ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν αυτή που έδωσε την άδεια για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Η Türkiye Gazetesi σηκώνει τους τόνους γράφοντας ότι «συνέβη αυτό που φοβόταν η Ελλάδα! Η Άγκυρα έδωσε έγκριση στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο» με το δημοσίευμα να παρουσιάζει την τουρκική NAVTEX ως καθοριστική εξέλιξη και να υποστηρίζει ότι οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε συντεταγμένες που η Άγκυρα θεωρεί μέρος της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Επίσης, η Habertürk μιλά για «κρίσιμη εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο: Έγκριση από την Άγκυρα για το γαλλικό πλοίο». Σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης από την Τουρκία, το πλοίο, που περίμενε στο λιμάνι του Ηρακλείου, αναχώρησε προς την περιοχή εργασιών και ότι η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX με τις συντεταγμένες και το χρονικό διάστημα των ερευνών, ενώ η Αθήνα αντέδρασε εκδίδοντας νέα NAVTEX, αμφισβητώντας την τουρκική αναγγελία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το A Haber, το οποίο με τίτλο «Η Τουρκία έδωσε έγκριση στις έρευνες του Abeille Marengo στην Ανατολική Μεσόγειο», ότι οι έρευνες θα γίνουν με έγκριση και συντονισμό των τουρκικών αρχών και ότι η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων υφαλοκρηπίδας που έχει γνωστοποιήσει η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020. Το μέσο αναφέρει ότι προηγήθηκαν διπλωματικές επαφές μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού και παρουσιάζει την τουρκική θέση ως δεδομένο και όχι ως αμφισβητούμενο ισχυρισμό.

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