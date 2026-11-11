search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 14:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 11:49

Συνωστισμός για το επίδομα θέρμανσης: 185.688 αιτήσεις μέσα σε 16 ώρες

11.11.2026 11:49
petrelaio_thermansis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε περίπου 200.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2026–2027 σχεδόν 30 ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ, έως τις 08:00 της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου είχαν ήδη υποβληθεί 111.695 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης ή λοιπά καύσιμα και 73.993 για ηλεκτρική ενέργεια. Σχεδόν τέσσερις στις δέκα αιτήσεις αφορούσαν, δηλαδή, θέρμανση με ρεύμα. Και με τους ίδιους ρυθμούς, λένε πληροφορίες, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων και τις τελευταίες ώρες σήμερα.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, άρα εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον θα είναι τεράστιο.

Πόσο είναι το επίδομα και ποιοι το δικαιούνται

Η φετινή ΚΥΑ προβλέπει προσαύξηση 30% στο υπολογιζόμενο επίδομα. Το συνολικό ποσό ξεκινά από 100 ευρώ, με γενικό ανώτατο όριο τα 1.040 ευρώ. Στους ψυχρότερους οικισμούς, το ανώτατο όριο ανεβαίνει στα 1.300 ή στα 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται το είδος θέρμανσης και τα εξαρτώμενα παιδιά.

Τα βασικά εισοδηματικά όρια είναι τα εξής.

ΚατηγορίαΕτήσιο εισοδηματικό όριο
Άγαμοι, χήροι ή εν διαστάσει16.000 ευρώ
Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
Μονογονεϊκές οικογένειες29.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Το όριο ακίνητης περιουσίας, με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2026, είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους και 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον όριο 80.000 ευρώ στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από αυτήν.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς TAXISnet και αφορά μία πηγή θέρμανσης για την κύρια κατοικία. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ρεύματος, τον οικισμό και αν το σπίτι είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Για μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρειάζεται και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή. Πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να έχει δηλωθεί στο myAADE IBAN στο οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για κοινόχρηστο πετρέλαιο θέρμανσης, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρίζει τα χιλιοστά θέρμανσης ανά διαμέρισμα. Για επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται ενεργή παροχή, ενώ εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

  • Έως 23 Δεκεμβρίου 2026 η προκαταβολή, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ.
  • Έως 28 Μαΐου 2027 η κύρια πληρωμή, μετά τον έλεγχο των επιλέξιμων αγορών ή καταναλώσεων και την αφαίρεση της προκαταβολής.
  • Έως 30 Ιουλίου 2027 η συμπληρωματική πληρωμή για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Διαβάστε επίσης

ΕΚΤ: Σκληρό «πάρε-δώσε» για τον διάδοχο της Λαγκάρντ

Η εφορία επιστρατεύει τεχνητή νοημοσύνη και drones για να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή σε πραγματικό χρόνο

Υπερπαραγωγή ή υπερβολή; Γιατί η Ελλάδα δεν συγκινείται από το νέο ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000€ στα μετρητά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «Αγλαΐα Κυριακού» 13 μαθητές ιδιωτικού σχολείου – Εισέπνευσαν χημικά καθαρισμού πισίνας

kylie_jenner_new_123
LIFESTYLE

Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ: Πρώην οικιακή βοηθός την κατηγορεί ότι την άφησαν κλειδωμένη σε ντουλάπα για πάνω από μία ώρα

Abeille-Marengo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Abeille Marengo: Με αντι-NAVTEX απαντούν Ελλάδα και Κύπρος στην Άγκυρα – Κρίσιμο τεστ η έρευνα στα διεθνή ύδατα στην περιοχή της Καρπάθου

Channel 4 and The Walt Disney Company Announcement Asset
MEDIA

Συμφωνία ορόσημο μεταξύ Disney+ και Channel 4 – Η πλατφόρμα θα ανεβάσει το γραμμικό κανάλι

papadima-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδήμα για τις αισθητικές επεμβάσεις: «Για μένα είναι σίχαμα – Είναι όλες καρμπόν, ίδιες» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ - 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

volleyball-11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός στο Μαξίμου για υφυπουργό: Ζητούν εξηγήσεις για την υπόθεση της κόρης του – «Εικονική» αθλήτρια για τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές

tileorasi
MEDIA

Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της τηλεθέασης των καναλιών τη Δευτέρα (9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 14:07
pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «Αγλαΐα Κυριακού» 13 μαθητές ιδιωτικού σχολείου – Εισέπνευσαν χημικά καθαρισμού πισίνας

kylie_jenner_new_123
LIFESTYLE

Νέα αγωγή κατά της Κάιλι Τζένερ: Πρώην οικιακή βοηθός την κατηγορεί ότι την άφησαν κλειδωμένη σε ντουλάπα για πάνω από μία ώρα

Abeille-Marengo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Abeille Marengo: Με αντι-NAVTEX απαντούν Ελλάδα και Κύπρος στην Άγκυρα – Κρίσιμο τεστ η έρευνα στα διεθνή ύδατα στην περιοχή της Καρπάθου

1 / 3