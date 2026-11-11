Συνωστισμός για το επίδομα θέρμανσης: 185.688 αιτήσεις μέσα σε 16 ώρες

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Σε περίπου 200.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2026–2027 σχεδόν 30 ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας myΘέρμανση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ, έως τις 08:00 της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου είχαν ήδη υποβληθεί 111.695 αιτήσεις για πετρέλαιο θέρμανσης ή λοιπά καύσιμα και 73.993 για ηλεκτρική ενέργεια. Σχεδόν τέσσερις στις δέκα αιτήσεις αφορούσαν, δηλαδή, θέρμανση με ρεύμα. Και με τους ίδιους ρυθμούς, λένε πληροφορίες, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων και τις τελευταίες ώρες σήμερα.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, άρα εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον θα είναι τεράστιο.

Πόσο είναι το επίδομα και ποιοι το δικαιούνται

Η φετινή ΚΥΑ προβλέπει προσαύξηση 30% στο υπολογιζόμενο επίδομα. Το συνολικό ποσό ξεκινά από 100 ευρώ, με γενικό ανώτατο όριο τα 1.040 ευρώ. Στους ψυχρότερους οικισμούς, το ανώτατο όριο ανεβαίνει στα 1.300 ή στα 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται το είδος θέρμανσης και τα εξαρτώμενα παιδιά.

Τα βασικά εισοδηματικά όρια είναι τα εξής.

Κατηγορία Ετήσιο εισοδηματικό όριο Άγαμοι, χήροι ή εν διαστάσει 16.000 ευρώ Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί Μονογονεϊκές οικογένειες 29.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Το όριο ακίνητης περιουσίας, με βάση τον ΕΝΦΙΑ του 2026, είναι 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους, εν διαστάσει ή διαζευγμένους και 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει επιπλέον όριο 80.000 ευρώ στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από αυτήν.

Πώς γίνεται η αίτηση στο myΘέρμανση

Η αίτηση υποβάλλεται με τους κωδικούς TAXISnet και αφορά μία πηγή θέρμανσης για την κύρια κατοικία. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το είδος θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ρεύματος, τον οικισμό και αν το σπίτι είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο. Για μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση χρειάζεται και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή. Πριν από την οριστικοποίηση πρέπει να έχει δηλωθεί στο myAADE IBAN στο οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για κοινόχρηστο πετρέλαιο θέρμανσης, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας καταχωρίζει τα χιλιοστά θέρμανσης ανά διαμέρισμα. Για επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται ενεργή παροχή, ενώ εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Έως 23 Δεκεμβρίου 2026 η προκαταβολή, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ .

η προκαταβολή, με ελάχιστο ποσό . Έως 28 Μαΐου 2027 η κύρια πληρωμή, μετά τον έλεγχο των επιλέξιμων αγορών ή καταναλώσεων και την αφαίρεση της προκαταβολής.

η κύρια πληρωμή, μετά τον έλεγχο των επιλέξιμων αγορών ή καταναλώσεων και την αφαίρεση της προκαταβολής. Έως 30 Ιουλίου 2027 η συμπληρωματική πληρωμή για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

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