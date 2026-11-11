«Άκου να δεις!»: Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος στο Άλσος λάιβ

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Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος επιστρέφουν στη σκηνή με μια νέα μουσική παράσταση, που συνδυάζει τη νοσταλγία των πρώτων τους εμφανίσεων με τον ενθουσιασμό μιας καινούργιας αρχής.

Άκου να δεις!

Στο ανανεωμένο Άλσος λάιβ, οι τρεις καλλιτέχνες ξαναβρίσκουν την αμεσότητα και την οικειότητα που χαρακτήριζαν τις πρώτες τους μουσικές συναντήσεις με το κοινό, σε μία μουσική συνάντηση που φιλοδοξεί να ενώσει το χθες με το σήμερα, διατηρώντας ζωντανή τη συγκίνηση, την αμεσότητα και τον ενθουσιασμό της πρώτης φοράς.

Εκεί θα είναι και ο βασικός πυρήνας της μπάντας τους, φέρνοντας έναν ήχο «ηλεκτρισμένο», με έντονη τη μεσογειακή του ταυτότητα: Τα ακουστικά όργανα -ο τζούρας, το ακορντεόν, τα πνευστά και το τσέλο- συναντιούνται και συνομιλούν με αναφορές στην αθώα, κιθαριστική pop των 90s, δημιουργώντας έναν κόσμο που το οικείο θα συναντά το καινούργιο.

Με πρώτο δείγμα το ήδη αγαπημένο «Όλα Τέλεια» και λίγο πριν κυκλοφορήσει το επόμενο καινούργιο τους τραγούδι, σε λίγες εβδομάδες από την Cut Records, η νέα αυτή μουσική συνάντηση φιλοδοξεί να ενώσει το χθες με το σήμερα, διατηρώντας ζωντανή τη συγκίνηση, την αμεσότητα και τον ενθουσιασμό της πρώτης φοράς.

Από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 22.00, στο Άλσος λάιβ.

Εισιτήρια: more.com

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Νατάσσα Μποφίλιου

Θέμης Καραμουρατίδης – Ενορχηστρώσεις

Γεράσιμος Ευαγγελάτος – Επιμέλεια προγράμματος

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:

Θέμης Καραμουρατίδης – πιάνο

Άρης Ζέρβας – τσέλο, ακουστική κιθάρα

Γιώργος Μπουλντής – μπάσο

Μανώλης Γιαννίκιος – τύμπανα

Γιώργος Κάστανος – κλαρινέτο, πλήκτρα

Γιώργος Καρδιανός – ακουστική & ηλεκτρική κιθάρα, τζουρά

Γιάννης Δάφνος – ακορντεόν, μπαγλαμά

Ηχοληψία: Γιαννης Παξεβάνης, Αντωνης Ζαχόπουλος

Σχεδιασμός-χειρισμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νατάσσα Μποφίλιου

Σκηνογραφία: Βασίλης Νίκος

Ενδυματολογική επιμέλεια: Σάσα Χαραρά

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