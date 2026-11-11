MEGA: Θα… βρέξει καρβέλια και πίτσες το βράδυ (11/11) στο «Αλ Τσαντίρι νιούζ» – Μαριάνα Κατσιμίχα, Βιολέτα Ίκαρη και Δημήτρης Μπάκουλης επι σκηνής

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Σε σκηνικό διαφοροποιημένο σε σχέση με τις προηγούμενες δυο εκπομπές της νέας σεζόν θα ξεδιπλώσει την σημερινή επιθεωρισιακή/σατιρική παράσταση του στο «Αλ Τσαντίρι νιούζ» (21.00, Mega) ο Λάκης Λαζόπουλος.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μεταμορφώνεται ξανά στα πρόσωπα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη.

Στην σκηνή του Τσαντιριού θα βρεθούν η Μαριάνα Κατσιμίχα, η- πολυσχιδής- Βιολέτα Ίκαρη και ο τραγουδοποιός Δημήτρης Μπάκουλης.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συγκεντρώνει τα πιο απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο και βγαίνει στις λαϊκές αγορές με τον Vibrator, τον συνεργάτη της εκπομπής που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των συναντήσεων με τους πολίτες.

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