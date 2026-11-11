Στέργιος Καλόγηρος: Έρευνα για πιθανό ξέπλυμα χρήματος λένε δημοσιεύματα

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Στο επίκεντρο έρευνας για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες φέρεται να βρίσκεται ο Στέργιος Καλόγηρος, ιδιοκτήτης της Βεργίνα TV και δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών», το ρεπορτάζ της οποίας μετέφερε το in.gr, η αρμόδια Αρχή εξετάζει εδώ και αρκετούς μήνες οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές κατά τις οποίες έχουν εντοπιστεί ασυνήθιστες οικονομικές κινήσεις. Αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία «Βεργίνα Υβριδική Τηλεόραση Α.Ε.» στεγάζεται από το 2018 σε εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με μέρος του μισθώματος να καλύπτεται μέσω διαφημιστικής προβολής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το προηγούμενο έτος ήταν περίπου 700.000 ευρώ, ενώ ο σταθμός είχε λάβει 20.000 ευρώ από τη λεγόμενη «λίστα Πέτσα». Το δημοσίευμα περιγράφει έρευνα σε εξέλιξη, χωρίς να αναφέρει πόρισμα της Αρχής ή άσκηση δίωξης.

Η Βεργίνα TV συνεργάζεται με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, η οποία έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις για λογαριασμό του σταθμού. Τον Ιούνιο του 2026, δημοσκόπηση της Interview στην Α΄ Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Στέργιου Καλόγηρου «Σχολιάζοντας την Επικαιρότητα», όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του σταθμού.

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