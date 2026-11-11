Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική έκθεση μαθητή με την ευχή να ζωντανέψει και να του τραγουδήσει

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Μια συγκινητική έκθεση μαθητή για τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, δύο ημέρες μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον θάνατο του τραγουδιστή. Στο χειρόγραφο κείμενο, το παιδί περιγράφει τρεις ευχές που θα ζητούσε από ένα τζίνι, αφιερώνοντας την τελευταία στον καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση της αδελφής του στο Instagram

Η Μαρία Μαζωνάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία της μαθητικής έκθεσης, η οποία φέρει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026.

Στο κείμενο, ο μαθητής δημιουργεί μια φανταστική ιστορία με πρωταγωνιστή ένα τζίνι που μπορεί να πραγματοποιήσει τρεις ευχές.

Οι δύο πρώτες επιθυμίες αφορούν τον πλούτο και την αθανασία. Ωστόσο, στην τρίτη ευχή, ο μαθητής ζητά να επιστρέψει στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και να του τραγουδήσει.

«Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι»

Στη χειρόγραφη έκθεση που κοινοποίησε η Μαρία Μαζωνάκη, ο μαθητής περιγράφει αναλυτικά τη συνάντηση με το τζίνι και την πραγματοποίηση των τριών επιθυμιών.

«”Θα σου δώσω τρεις ευχές που θα βγουν αληθινές”. Θέλω να με κάνεις πλούσιο είπε ο μάγος. “Αμέσως” είπε το Τζίνι και στην τράπεζά του εμφανίστηκαν εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θέλω να με κάνεις αθάνατο. “Αμέσως” λέει το Τζίνι και τον έκανε αθάνατο».

Η ιστορία συνεχίζεται με την επιθυμία του παιδιού να ακούσει ξανά τον τραγουδιστή:

«Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. “Αμέσως” είπε το Τζίνι και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το Τζίνι χάθηκε στο πιθάρι».

Στο τέλος της έκθεσης υπάρχει και το σχόλιο «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο», με το οποίο επιβραβεύεται η προσπάθεια του μαθητή.

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