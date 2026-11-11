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11.11.2026 10:46

Ρούλα Κορομηλά: Αγνώριστη στα νιάτα της με μακριά καστανά μαλλιά – Η φωτογραφία από τα παλιά στο Instagram

11.11.2026 10:46
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Mια αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρεις φωτογραφίες από τα παλιά!

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια ανήρτησε τρεις φωτογραφίες από την εποχή που η ίδια ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία, όπου η εμφάνισή της είναι αρκετά διαφορετική από αυτή με την οποία την έχει συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Στα στιγμιότυπα, η γνωστή παρουσιάστρια ποζάρει χαμογελαστή, με μακριά καστανά μαλλιά, φορώντας μια μαύρη μπλούζα. «Είχα και καστανα μαλλιά» έγραψε στη λεζάντα, θυμίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια περίοδο της ζωής της πολύ πριν από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες.

Ειδικότερα, η εικόνα προέρχεται από την εποχή που η Ρούλα Κορομηλά έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, πριν καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Σημειώνεται ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1980 εργαζόταν ως διοικητική υπάλληλος στην κρατική τηλεόραση, ενώ αργότερα η πορεία της συνδέθηκε με επιτυχημένες εκπομπές, όπως ο «Πρωινός Καφές», το «Ciao ANT1» και το «Μπράβο».

Η παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει την εικόνα της με το χαρακτηριστικό ξανθό καρέ της, συχνά μοιράζεται στα social media φωτογραφίες και αναμνήσεις από διαφορετικές περιόδους της ζωής και της καριέρας της.

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