Γιώργος Γιαννόπουλος: «Δεν ήθελα να δουλεύω στα χωράφια, ήμουν ψωνάρα από μικρός» (Video)

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Για τα παιδικά του χρόνια μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, επισημαίνοντας ότι μεγάλωσε μέσα σε μια πολυμελή οικογένεια της οποίας ο ίδιος ήταν το πέμπτο παιδί.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι από μικρή ηλικία είχε αποφασίσει να διαφοροποιηθελι και να μην ασχοληθεί με αγροτικές εργασίες, ενώ παραδέχτηκε ότι ανέκαθεν είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, αναζητώντας διαρκώς διεξόδους, ώστε να ξεχωρίσει.

«Ήμουν το τελευταίο παιδί της οικογένειας και ήμουν του χρυσού κουταλιού, είχα ό,τι ήθελα. Ήμουν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Έκαναν παιδιά για να τα βάζουν στην παραγωγή. Από μικρός δεν ήθελα να δουλεύω στα χωράφια, τη σκαπούλαρα, έβρισκα καταφύγιο στην εκκλησία. Εγώ ήμουν στουρνάρι στις αγροτικές δουλειές, ο αδερφός μου τα πήγαινε καλά, ήταν γι’ αυτό, εγώ δεν το ήθελα αυτό, ήθελα κάτι άλλο να γίνω. Ήμουν ψωνάρα από μικρός. Όταν ήμουν μικρός, ζήτησα από τη μαμά μου να με πάει σε φωτογράφο».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αρνητική διάθεση που, όπως παρατηρεί, επικρατεί συχνά γύρω του, ενώ τόνσε ότι ο ίδιος έχει δουλέψει με τον εαυτό του ώστε να εκφράζεται με ειλικρίνεια, χωρίς να προσβάλλει τους άλλους:

«Υπάρχει τεράστια μιζέρια στον κόσμο και νταουνίλα. Έχω περάσει φάση που δεν είχα να φάω και τότε είχα ενέργεια. Έχω κάνει δουλειά μέσα μου για να λέω τα πράγματα όπως θέλω χωρίς να ενοχλώ τον άλλον» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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