Ερωτευμένη η Μπέλα Χαντίντ: Οι φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Νέιθαν Λέισι, από την κοινή τους έξοδο

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Η Μπέλα Χαντίντ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την πρόσφατη έξοδό της με τον νέο της σύντροφο, Νέιθαν Λέισι, με τους δυο τους να καταγράφονται σε τρυφερές στιγμές στις κερκίδες αγώνα χόκεϊ των Colorado Avalanche.

Σε ένα από τα καρέ, ο Λέισι την έχει αγκαλιάσει από τους ώμους, ενώ σε ένα άλλο τη φιλά δαγκώνοντάς την στο μάγουλο. Σε διαφορετικό στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, με τα χέρια τους περασμένα ο ένας γύρω από τον άλλο.

Εκτός από τις προσωπικές στιγμές με τον σύντροφό της, η Χαντίντ τράβηξε την προσοχή και με την εμφάνισή της, καθώς τα μαλλιά της έχουν πλέον πλατινέ ξανθό χρώμα. Παραμένει, πάντως, άγνωστο αν πρόκειται για πραγματική αλλαγή ή για περούκα.

Το φωτογραφικό υλικό που μοιράστηκε το διάσημο μοντέλο περιλαμβάνει ακόμη στιγμιότυπα από την ώρα που απολαμβάνει ένα χοτ ντογκ, καθώς και εικόνες με την παρέα φίλων που βρέθηκε μαζί της στον αγώνα.

Η σχέση της Μπέλα Χαντίντ με τον Νέιθαν Λέισι φέρεται να ξεκίνησε στις αρχές του 2026. Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση ήταν στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, ο Λέισι έχει καταγωγή από το Κολοράντο, ενώ η οικογένειά του διατηρεί κατασκευαστική εταιρεία στο Κρέστεντ Μπιούτ. Παράλληλα, είναι αδελφός της Ρέιτσελ Λέισι, η οποία συγκαταλέγεται στις στενές φίλες του μοντέλου.

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