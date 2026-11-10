Η Κιμ Καρντάσιαν επιστρέφει χρήματα σε όσους αγόρασαν το ημερολόγιο Advent αξίας 148 δολαρίων μετά τις αντιδράσεις

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Η εταιρεία Skims της Κιμ Καρντάσιαν προσφέρει στους πελάτες επιστροφή χρημάτων για το ημερολόγιο Advent αξίας 148 δολαρίων, το οποίο έχει επικριθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ημερολόγιο advent με αξεσουάρ υποσχόταν «δώδεκα ημέρες διασκεδαστικών εκπλήξεων», αλλά έχει χλευαστεί στο διαδίκτυο για την ποιότητα του περιεχομένου του, όπως τα τσιμπιδάκια μαλλιών και τα μπρελόκ, με κάποιους να τα συγκρίνουν με «κάτι που θα βρείτε στο πίσω μέρος ενός καναπέ».

People buying the skims advent calendar for $150 just to get this has me rolling on the floor https://t.co/fZvOhPknTb — Princess Emilia🧚🏼‍♀️ (@principessaemi) November 6, 2026

Ένας εκπρόσωπος της Skims δήλωσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι «για ορισμένους, το ημερολόγιο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες» και η εταιρεία «επικοινώνησε προσωπικά με κάθε πελάτη» για να προσφέρει πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για άλλα προϊόντα.

E a Kim Kardashian que criou um calendário do advento de 150 DÓLARES que parece que ela juntou itens que ela encontrou no vão do sofá kkkkk quando chegou a alça do sutiã bege eu quase desmaiei de rir https://t.co/ttL7aaGujS — Bic Müller  (@bicmuller) November 8, 2026

Η επιχείρηση shapewear και ρούχων συνιδρύθηκε από την Καρντάσιαν το 2019 και έχει κάνει την σταρ των ριάλιτι δισεκατομμυριούχο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Η Skims αποτιμήθηκε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, όταν συγκέντρωσε εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση.

Tell she is joking! Tell me right now she is fucking JOKING with this whole explanation! Or at list she is being sarcastic here! Well honestly, it shouldn’t surprise me at all because this woman right now as a content creator always do this kind of things to stay in the PR list of the brands and definitely…. She wants to stay in the PR list of the Kardashians! This shit cost $150 dls and don’t come to say “this is a gift for the one who loves skims” girl, are you serious?? This is an insult to people who actually loves this brand! This advent calendar has a lot of crap that you can find in dollar trees or inside of your fucking car! Even if you are a big fan of Kim Kardashian, you have to admit that this is a total scam! 🙄😒🤦🏻‍♀️ November 7, 2026

Ένας λογαριασμός στο TikTok με το όνομα spicicathouse συνέκρινε το περιεχόμενο του ημερολογίου με πράγματα που «μαζεύει η γάτα μου από το σπίτι μου». Ένας άλλος λογαριασμός είπε ότι έμοιαζε με «ένα σωρό πράγματα που η Κιμ Καρντάσιαν άδειαζε από το κομοδίνο της».

Αρκετοί λογαριασμοί έδειχναν άτομα να καθαρίζουν τους καναπέδες τους και να ισχυρίζονται ότι είχαν δημιουργήσει κατά λάθος το ημερολόγιο Skims.

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