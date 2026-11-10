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10.11.2026 18:22

Η Κιμ Καρντάσιαν επιστρέφει χρήματα σε όσους αγόρασαν το ημερολόγιο Advent αξίας 148 δολαρίων μετά τις αντιδράσεις

10.11.2026 18:22
kardashian kim

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Η εταιρεία Skims της Κιμ Καρντάσιαν προσφέρει στους πελάτες επιστροφή χρημάτων για το ημερολόγιο Advent αξίας 148 δολαρίων, το οποίο έχει επικριθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ημερολόγιο advent με αξεσουάρ υποσχόταν «δώδεκα ημέρες διασκεδαστικών εκπλήξεων», αλλά έχει χλευαστεί στο διαδίκτυο για την ποιότητα του περιεχομένου του, όπως τα τσιμπιδάκια μαλλιών και τα μπρελόκ, με κάποιους να τα συγκρίνουν με «κάτι που θα βρείτε στο πίσω μέρος ενός καναπέ».

Ένας εκπρόσωπος της Skims δήλωσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι «για ορισμένους, το ημερολόγιο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες» και η εταιρεία «επικοινώνησε προσωπικά με κάθε πελάτη» για να προσφέρει πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πίστωση για άλλα προϊόντα.

Η επιχείρηση shapewear και ρούχων συνιδρύθηκε από την Καρντάσιαν το 2019 και έχει κάνει την σταρ των ριάλιτι δισεκατομμυριούχο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Η Skims αποτιμήθηκε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, όταν συγκέντρωσε εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση.

Ένας λογαριασμός στο TikTok με το όνομα spicicathouse συνέκρινε το περιεχόμενο του ημερολογίου με πράγματα που «μαζεύει η γάτα μου από το σπίτι μου». Ένας άλλος λογαριασμός είπε ότι έμοιαζε με «ένα σωρό πράγματα που η Κιμ Καρντάσιαν άδειαζε από το κομοδίνο της».

Αρκετοί λογαριασμοί έδειχναν άτομα να καθαρίζουν τους καναπέδες τους και να ισχυρίζονται ότι είχαν δημιουργήσει κατά λάθος το ημερολόγιο Skims.

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