ΕΚΠΑ και ΓΓΕΕ μαζί για την αξιόπιστη ενημέρωση, τη δημοκρατική ανθεκτικότητα

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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα (10/11) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με στόχο να μετατρέψουν την επιστημονική γνώση σε συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ποιοτικής ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα συνθετικά μέσα και η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας μεταβάλλουν ριζικά τον δημόσιο διάλογο, οι δύο φορείς δίνουν έμφαση όχι μόνο στην αναγνώριση της παραπληροφόρησης, αλλά και στην ενδυνάμωση των πολιτών – ιδίως των παιδιών και των νέων – ώστε να αξιολογούν κριτικά τις πηγές τους και να συμμετέχουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και εργαστήρια για τον γραμματισμό στα Μέσα και την επαλήθευση πληροφοριών, έρευνα για την επίδραση των αλγορίθμων, της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, δράσεις για την ελευθερία, την πολυφωνία του Τύπου και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, αλλά και επιστημονικές συνέργειες με ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το European Digital Media Observatory (EDMO) και το Mediterranean Digital Media Observatory (MedDMO).

«Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που συνδέει την επιστημονική γνώση και την πανεπιστημιακή έρευνα με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Σε μια εποχή, όπου η παραπληροφόρηση και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν νέες προκλήσεις, το Πανεπιστήμιό μας συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της αξιόπιστης ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και της ελευθερίας του Τύπου. Με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό μας, επενδύουμε σε συνεργασίες που ενισχύουν την παιδεία, τη δημοκρατία και την κοινωνική ευθύνη», σημείωσε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, τον οποίον ευχαρίστησε ο γ.γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου τονίζοντας: «Ενώνουμε δυνάμεις για την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα και τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα απέναντι στην Παραπληροφόρηση, καθώς και για τη στήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Με μια προσέγγιση “whole-of-society”, φέρνουμε κοντά την Πολιτεία, το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΠΑ, τα Μέσα Ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα. Ευχαριστώ θερμά τον Πρύτανη, Καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΠΑ για τη συμβολή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια».

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