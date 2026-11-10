Amazon Prime Video: Η πρώτη σειρά μυθοπλασίας «The Greatest» για τον θρυλικό Μοχάμεντ Άλι μόλις ανέβηκε

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Η νέα βιογραφική σειρά «The Greatest» οκτώ επεισοδίων αποτελεί μια προσωπική και βαθιά εξερεύνηση της ασύγκριτης ζωής του Μοχάμεντ Άλι —του κορυφαίου πρωταθλητή πυγμαχίας, ανθρωπιστή και παγκόσμιου συμβόλου.

Σε παραγωγή της Amazon MGM Studios και σε συνεργασία με το ίδρυμα του αθλητή παγκόσμιας κλάσης, πρόκειται για την πρώτη εγκεκριμένη σειρά μυθοπλασίας για τη ζωή του Άλι.

Η σειρά προσφέρει μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην προσωπική του διαδρομή, ξεπερνώντας τις θρυλικές νίκες και ήττες που τον καθιέρωσαν, για να αναδείξει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, μέσα και – κυρίως – έξω από το ρινγκ, δηλαδή τις προπονήσεις, τις αμφιβολίες, τις σχέσεις του με τους ανθρώπους γύρω του και τη σταδιακή δημιουργία μιας προσωπικότητας που θα έμενε στην ιστορία.

Οι δημιουργοί της σειράς είχαν πρόσβαση σε υλικό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε άλλη σειρά με θέμα τον Μοχάμεντ Άλι.

«Ο κόσμος θυμάται ένα είδωλο, αλλά το «The Greatest» αφορά έναν άνδρα, έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν αδελφό και έναν γιο», έχει σημειώσει η Λόνι Άλι, χήρας του θρύλου των ρινγκ και εκτελεστική παραγωγός της σειράς.

Στόχος της σειράς είναι να παρουσιάσει τη διαδρομή που μετέτρεψε τον νεαρό Κάσιους Κλέι σε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

Στον ρόλο του νεαρού Κάσιους Κλέι/ Μοχάμεντ Άλι ο πρωτοεμφανιζόμενος Τζάλεν Μπεστ, ο οποίος πλαισιώνεται από τους Ομαρι Χάρντγουικ (Κάσιους Κλέι ο πρεσβύτερος), Ντάνα Γκουριερ (Οντέσα Κλέι), Άμιν Τζοζεφ (Σόνι Λιστον) και Μάικλ Ίλι (Μάλκολμ Εξ).

«Ανακαλύψαμε ένα πολύτιμο διαμάντι. Είναι ένας τόσο ταλαντούχος νέος που όχι μόνο ενσαρκώνει τον Μοχάμεντ, αλλά αποπνέει την ανθεκτικότητα, το θάρρος, το χάρισμα και την αυτοπεποίθησή του» ανέφερε η Άλι για τον Τζάλεν Μπέστ.

Η ιστορία αρχίζει με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960 και φτάνει μέχρι τη μεγάλη νίκη του απέναντι στον Σόνι Λίστον το 1964, όταν έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών.

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