Ερρίκος Πετιλόν: «Αυτή θα είναι η χαριστική του βολή» – Συγκλονίζει η αδερφή του για τη σύλληψη και τα 600 ευρώ

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Για τη σύλληψη του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος συνελήφθη για εμπλοκή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, μίλησε η αδερφή του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση και εργαζόταν έναντι 600 ευρώ τον μήνα.

Ο Ερρίκος Πετιλόν βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα, στο οποίο φέρεται να είχε τον ρόλο «αχυρανθρώπου» σε καταστήματα.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10/11) στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», η αδερφή του περιέγραψε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε περάσει και εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Ερρίκος Πετιλόν: «Δούλευε για 600 ευρώ τον μήνα»

Η αδερφή του υποστήριξε ότι ο Ερρίκος Πετιλόν δεν είχε καμία εμπειρία στη διαχείριση επιχειρήσεων και ότι εμπιστευόταν τον εργοδότη του, ο οποίος του εξασφάλιζε ένα μηνιαίο εισόδημα για τις βασικές ανάγκες του.

«Από τους 1.200 κρατείται ο Ερρίκος, ο οποίος δούλευε για 600 ευρώ. Δεν έχει στη ζωή του ασχοληθεί με καμία εταιρεία, εμπορικά, τίποτα. Του έλεγε το αφεντικό του, προφανώς ιστορίες για αγρίους και επειδή το αφεντικό του έδινε 600 ευρώ τον μήνα για να φάει, γιατί δεν είχε να φάει. Έχοντας περάσει τρομερά προβλήματα υγείας, τα γνωστά, στάθηκε καθαρός και όρθιος», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αδερφός της αγνοούσε όσα συνέβαιναν, γεγονός που, όπως εκτίμησε, εξηγεί και το ότι δεν επιχείρησε να κρυφτεί.

«Μαύρα μεσάνυχτα είχε εξού και ούτε κρύφτηκε. Δηλαδή δεν αισθανόταν ένοχος για κάτι, διότι δεν είχε ιδέα. Τώρα τι παραμύθι έλεγε ο απατεώνας στον Ερρίκο και ο Ερρίκος δεν ασχολήθηκε (κακώς βέβαια δεν ασχολήθηκε) αλλά δεν είχε και καμία εμπειρία με εταιρείες», σημείωσε.

«Είχαν το ΑΦΜ του ενώ εκείνος έκανε πόρτα»

Η αδερφή του Ερρίκου Πετιλόν αναφέρθηκε επίσης στη χρήση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του, επισημαίνοντας ότι εκείνος εργαζόταν στην πόρτα καταστήματος και λάμβανε μισθό 600 ευρώ.

«Τη στιγμή που πληρωνόταν με μισθό 600 ευρώ τον μήνα, που έκανε πόρτα είχανε το ΑΦΜ του», δήλωσε.

Στη συνέχεια στάθηκε στην οικονομική ανάγκη του αδερφού της, αλλά και στην εμπιστοσύνη που, όπως υποστήριξε, έδειξε σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν.

«Αν δεν έχεις να φας τα 600 ευρώ είναι πολλά. Εν τη αγνοία του φαίνεται και με εμπιστοσύνη γιατί δεν είναι πονηρός, δεν έχει πονηρευτεί στη ζωή του ποτέ για άνθρωπο», πρόσθεσε.

«Αυτή θα είναι η χαριστική του βολή» – Η αναφορά στα προβλήματα υγείας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η αδερφή του και στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας του Ερρίκου Πετιλόν, εκφράζοντας την ανησυχία της για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη υπόθεση στην κατάστασή του.

«Αυτή θα είναι η χαριστική του βολή. Τώρα βγήκε από μία περιπέτεια που κόντεψε να πεθάνει δύο φορές και στάθηκε στα πόδια του», είπε.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι θεωρεί πως ο αδερφός της δεν γνώριζε τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι, εάν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδιάφορος.

«Τίποτα δεν ήξερε την τύφλα του. Εάν ήξερε δεν θα κοιμόταν το βράδυ. 1.200 άτομα κορόιδεψε δεν θα κορόιδευε τον Ερρίκο», κατέληξε η αδερφή του.

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