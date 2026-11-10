Ερρίκος Πετιλόν: «Με εξαπάτησαν, η περιπέτεια της ζωής μου με έφερε σε αυτή τη θέση» – Τι υποστήριξε στην απολογία του για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων»

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Τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή του στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις εικονικές εταιρείες και τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους» έδωσε ενώπιον της ανακρίτριας ο Ερρίκος Πετιλόν.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου, παρά μόνο μία γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxisnet. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου» απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το όνομα του πρώην μοντέλου και ηθοποιού περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς φέρεται να είχε εμφανιστεί ως διαχειριστής σε έξι εταιρείες και ως εταίρος ή μέλος σε δύο ακόμη επιχειρήσεις. Οι οκτώ εταιρείες εμφανίζουν συνολικές οφειλές ύψους 595.976,53 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι πρώτες εταιρικές καταχωρίσεις που τον συνδέουν με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χρονολογούνται από την 1η Μαρτίου 2023. Παράλληλα, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ φέρεται να εμφανιζόταν ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης στη θέση υποδοχής.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια είναι η θέση της υπεράσπισης

Ο Πετιλόν είχε αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τον χαρακτηρισμό του «αχυρανθρώπου», υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Σε προηγούμενη δήλωσή του, την οποία μετέφερε ο δικηγόρος του, είχε αναφέρει: «Θα συνεργαστώ με τις αρχές γιατί δεν έχω κάνει κάτι παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου».

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του, Όθων Παπαδόπουλος, έχει υποστηρίξει ότι ο εντολέας του δεν λειτουργούσε ως παρένθετο πρόσωπο, αλλά συμμετείχε ενεργά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, οι οφειλές που εμφανίζονται στη δικογραφία είναι δηλωμένες στην Εφορία και έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά. Όπως εξήγησε, ο πρώην ηθοποιός αξιοποιούσε την αναγνωρισιμότητά του προκειμένου να εξασφαλίζει εισόδημα από επιχειρήσεις στον χώρο της διασκέδασης.

Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους 16 συλληφθέντες να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόροι και πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων».

Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.283 πρόσωπα, ενώ οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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