Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονα κορίτσια μετά από χρήση ναρκωτικών

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Δύο κορίτσια χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, καθώς φέρονται να κατανάλωσαν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία τόσο σε βάρος των δύο ανηλίκων όσο και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

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