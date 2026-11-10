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10.11.2026 10:19

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος

10.11.2026 10:19
EKAV

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Ανθρώπινη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην περιοχή του Βαρδαρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε πρασιά πολυκατοικίας,

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος επί της οδού Μοναστηρίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πτώση του άνδρα έγινε τις πρωινές ώρες.

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