Γιάννης Γιοκαρίνης για το αλκοόλ: «Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι» (Video)

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Για την εξάρτησή του από το αλκοόλ μίλησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, περιγράφοντας τη μάχη που δίνει επί 18 χρόνια να απαλλαγεί από τον εθισμό του.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο τραγουδιστής τόνισε ότι τον τελευταίο 1μιση χρόνο είναι εντελώς καθαρός, υπογραμμίζοντας πως η σύζυγός του ήταν εκείνη που τον βοήθησε να απομακρυνθεί από το αλκοόλ.

«Πολλές φορές η εξάρτηση με έχει κάνει να ξεφύγω από αυτό που θέλω να είμαι. Το παλεύω 18 χρόνια, κοντεύω τώρα στον 1,5 χρόνο που είμαι πεντακάθαρος σαν το γυαλί. Η σύζυγός μου είναι εκείνη που βοήθησε να ξεκολλήσω» τόνισε.

Αναφερόμενος, τέλος, στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση που είχαν οι δυο τους, αποκαλύπτοντας ότι τους ένωναν συζητήσεις που έκαναν για τα «σκοτάδια» τους.

«Δολοφονήθηκε ο Γιώργος, δυστυχώς, αυτά δεν είναι ιατρεία, είναι σφαγεία. Γνωρίζω και για τα σκοτάδια και την εξάρτησή του. Βεβαίως και είχαμε μιλήσει γι’ αυτά. Αυτό που ξέρω καλά πλέον, είναι ότι τελευταία ήθελε να ξεφύγει, να ξεκολλήσει από αυτά τα σκοτάδια, γιατί και εγώ είμαι ένα άνθρωπος εξαρτημένος από το αλκοόλ και γνωρίζω πολύ καλά και εκείνος γνώριζε την εξάρτησή μου και κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει και δυστυχώς ξέφυγε από αυτό τον μπαρουτόκοσμο. Τελευταία είχε μανουριάσει με την οικογένειά του. Η εξάρτηση φταίει και γι’ αυτό, όχι η οικογένειά του, για να ξέρουμε τι λέμε. Η οικογένειά του προσπάθησε να τον βοηθήσει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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