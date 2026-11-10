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10.11.2026 08:28

Εβελίνα Παπούλια: «Όταν μια γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ τον άντρα της, είναι δύσκολο να της τον πάρει κάποια άλλη»

10.11.2026 08:28
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Για τους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύσσονται ανάμεσα στα ζευγάρια, αλλά και στις δυσκολίες που μπορεί να περάσει μια σχέση μίλησε η Εβελίνα Παπούλια, εκφράζοντας την άποψη ότι αν μια γυναίκα αγαπά πολύ τον άντρα, τότε σπάνια μπορεί να μπει ανάμεσά τους ένα τρίτο άτομο.

«Νομίζω ότι όταν μια γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ τον άντρα της, είναι πάρα πολύ δύσκολο να της τον πάρει κάποια άλλη. Νομίζω ότι είμαστε και πάρα πολύ ευρηματικές γύρω από αυτό» δήλωσε η ηθοποιός στους δημοσιογράφους που τη συνάντησαν με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Σκέφτομαι Δυνατά» όπου πρωταγωνιστεί.

Ερωτηθείσα, στη συνέχεια, για το σκάνδαλο γύρω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η ηθοποιός θέλησε να υπογραμμίζει πως μεμονωμένα περιστατικά εξαπάτησης δεν θα πρέπει να κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην προσφορά και την αλληλεγγύη.

«Οποιαδήποτε οργάνωση, οτιδήποτε και αν γίνεται, μπορεί να πέφτουν τα φώτα εκεί, αλλά μπορεί να είναι μεμονωμένα, πιστεύω, περιστατικά. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλά. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να μας κοροϊδέψει… Δεν πειράζει, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να πιστεύουμε και να αγαπάμε τον συνάνθρωπο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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