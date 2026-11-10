Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου λόγω μεταφοράς ανεμογεννήτριας

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στις εθνικές οδούς Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της διέλευσης ειδικών υπερμεγεθών οχημάτων που μεταφέρουν ανεμογεννήτρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, οι ρυθμίσεις θα περιλαμβάνουν σταδιακούς αποκλεισμούς λωρίδων κυκλοφορίας, περιορισμούς στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), καθώς και ολιγόλεπτη πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Αθηνών – Κορίνθου, κοντά στα διόδια Ελευσίνας.

Πότε θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Αθηνών – Κορίνθου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου έχουν προγραμματιστεί από τις 22:00 της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας.

Εναλλακτικά, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στις 15, 16, 17, 18 ή 19 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Ολιγόωρος αποκλεισμός της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της ΛΕΑ, από το 25,600ο έως το 26,100ό χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ολιγόλεπτος πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, από το 26,100ό έως το 26,500ό χιλιόμετρο.

Προσωρινή διακοπή της εισόδου από τη νότια παράπλευρη οδό στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η πλήρης διακοπή έχει προγραμματιστεί μεταξύ 02:00 και 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, με δυνατότητα εφαρμογής σε εναλλακτική ημερομηνία.

Για τη διέλευση των ειδικών οχημάτων θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αφαίρεση του συρμάτινου διαχωριστικού πριν από τον Σταθμό Διοδίων Ελευσίνας.

Ρυθμίσεις έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Λαμίας

Στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπεται να εφαρμόζονται έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 03:30 έως τις 16:00, στο ρεύμα προς Λαμία.

Ειδικότερα:

Θα πραγματοποιούνται προσωρινές, σταδιακές και ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα, με κινητή σήμανση, από το 15,570ό έως το 57,300ό χιλιόμετρο.

Εφόσον απαιτηθεί, θα αποκλείονται προσωρινά η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ, από το 32,500ό έως το 33,200ό χιλιόμετρο.

Η είσοδος των υπερμεγεθών οχημάτων στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης θα γίνεται υποχρεωτικά από τις 03:30 έως τις 05:30 κάθε ημέρας.

Παράλληλα, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οχημάτων που θα διέρχονται ορίζεται στα 4,80 μέτρα.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τη διέλευση από τα συγκεκριμένα τμήματα των εθνικών οδών κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων, προκειμένου να περιοριστούν οι κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις.

Παράλληλα, ζητά από τους οδηγούς να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται στα σημεία διέλευσης της ειδικής μεταφοράς.

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