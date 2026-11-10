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10.11.2026 08:27

Booker Prize 2026: Ιστορική νίκη για τον 81χρονο M. John Harrison – Ο γηραιότερος συγγραφέας που κερδίζει το βραβείο (photos/videos)

10.11.2026 08:27
M.JohnHarrison

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Το Booker Prize, περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο για έργα φαντασίας γραμμένα στην αγγλική, απονεμήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ στον βρετανό συγγραφέα Μάικλ Τζον Χάρισον —υπογράφει M. John Harrison— για το «μετά-αποκαλυπτικό» μυθιστόρημά του The End of Everything («Το τέλος των πάντων», αμετάφραστο στα ελληνικά, Profile Books, 2026, 224 σελ.) κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο Λονδίνο.

Μάλλον άγνωστος στο ευρύτερο κοινό, παρά την εκτενή παραγωγή του, ο δημιουργός μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας έφτασε να λάβει στα 81 του χρόνια το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (σχεδόν 60.000 ευρώ) και έγινε έτσι ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού.

Ο Χάρισον έγινε επίσης ο πρώτος συγγραφέας προερχόμενος από τον χώρο της επιστημονικής φαντασίας που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση.

Ο Μ. Τζον Χάρισον, που συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη βραχεία λίστα, επικράτησε των δυο μεγάλων φαβορί, του τζαμαϊκανού συγγραφέα Μάρλον Τζέιμς, για το βιβλίο The Disappearers, και του Βρετανοαμερικανού Ντάγκλας Στιούαρτ, για το John of John.

Κι οι δυο τελευταίοι είχαν ήδη λάβει το βραβείο, που συγκρίνεται με το γαλλικό Goncourt, αντίστοιχα το 2015 και το 2020.

Σε αυτή την έκδοση, διεκδικητές ήταν κυρίως συγγραφείς από τη Βρετανία, που κατέλαβαν τέσσερις από τις έξι θέσεις της τελικής βραχείας λίστας. Μόλις δυο γυναίκες ήταν φιναλίστ, η αμερικανίδα συγγραφέας Ελίζαμπεθ Στράουτ και η βρετανίδα ομότεχνός της Ρεμπέκα Πέρι.

Το μυθιστόρημα The End of Everything, το 13ο του Μ. Τζον Χάρισον, βραβεύτηκε χάρη στην «εξαιρετική ποιότητα» της γραφής και την «τεράστια φιλοδοξία» του δημιουργού, εξήρε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, η ιστορικός Μέρι Μπίαρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το έργο δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε άλλες γλώσσες, πάντως κατά κανόνα το βραβείο Μπούκερ σχεδόν εγγυάται διεθνή εκδοτική επιτυχία.

Η πλοκή εκτυλίσσεται σε μια Αγγλία του κοντινού μέλλοντος, η οποία έχει σαρωθεί από αινιγματική καταστροφή. Ο κεντρικός ήρωας, ο Φίλιπ Τένεντ, επιζεί στις ακτές του Κεντ μαζεύοντας αντικείμενα που ξεβράζει η θάλασσα, ωσότου βρίσκει κάτι εντελώς αλλόκοτο, άγνωστης προέλευσης «τεχνούργημα», ικανό να μεταμορφώνεται και να μιμείται τους ανθρώπους, που θα αλλάξει την μοίρα του ίδιου και της θείας του Μάρνι.

Πολλά ερωτήματα μένουν αναπάντητα στην πλοκή, ανάμεσά τους τι έχει απογίνει η γηραιά ήπειρος. Όπως και σε άλλα έργα του συγγραφέα, η ίντριγκα αφορά λιγότερο τον υλικό κόσμο και περισσότερο φιλοσοφικά ερωτήματα, ενώ η πλοκή διανθίζεται με αναφορές στο Brexit, στην πανδημία του νέου κορονοϊού, στην εισβολή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα του ανθρώπου —ζητήματα άκρως επίκαιρα— και γερές δόσεις ειρωνείας.

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