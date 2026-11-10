Ελληνικές παρουσίες στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

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Τα ονόματα σίγουρα λαμπερά, καθώς προσπαθούν να αποτελέσουν πόλο έλξης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν στο κοινό γεμίζοντας ασφυκτικά τις αίθουσες.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης χρίσθηκε ambassador (πρεσβευτής) του τμήματος «Αγορά» του Φεστιβάλ και με την ιδιότητα αυτή συναντήθηκε με τους θεατές, παρουσιάζοντας μάλιστα ένα ολιγόλεπτο βίντεο δύο νέων επεισοδίων, από την επιτυχημένη σειρά «Maestro», που θα προβληθεί με έξι επεισόδια τον Δεκέμβριο στο Netflix.

Από την άλλη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης (αγαπήθηκε ως σκηνοθέτης για τα «Φθηνά τσιγάρα») παρέδωσε ένα masterclass-υπεράσπιση της αναλογικής δημιουργίας σε έναν εξοντωτικά ψηφιακό κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι το καλλιτεχνικό προφίλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη δεν μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζει με αυτό του Φεστιβάλ και των απαιτήσεών του, η δημοφιλία του ηθοποιού-σκηνοθέτη αρκούσε για να γεμίσει την αίθουσα «Παύλος Ζάννας», τόπο της συνάντησης και της συζήτησης του κοινού μαζί του.

Τον παρουσίασε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο οποίος δήλωσε χαρούμενος για τη συγκεκριμένη παρουσία του Παπακαλιάτη, αφού «φοβηθήκαμε ότι δεν θα διέθετε τον απαραίτητο χρόνο για την επίσκεψη, μια που βρίσκεται σε διαδικασία γυρισμάτων», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Με τη σειρά του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στάθηκε εξομολογητικός για την πορεία του, την τύχη να ξεκινήσει από το καθεστώς ασφαλείας που τού ενέπνευσε το MEGA.

Στο κέντρο της σκέψης του είναι πάντα ο άνθρωπος, γι’ αυτό κάθε του δημιουργία προσπαθεί να κινητοποιεί τα συναισθήματά του κοινού και από εκεί να ξεπετάγονται οι σκέψεις. «Ο τρόπος να κινητοποιήσεις τον θεατή είναι να θέσεις ερωτήματα και όχι να τού κουνάς το δάχτυλο», συμπλήρωσε. Λόγω της θέσης του ως «πρεσβευτής» του τμήματος «Αγορά» μίλησε για την αποστολή του τμήματος να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο και ιδίως με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν πολύ περισσότερα, απ’ όσα ο ίδιος στην ηλικία τους. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μπορεί να πείσει με την παρουσία του τους διεθνείς επισκέπτες του Φεστιβάλ, αλλά σε «εσωτερικό» επίπεδο έκανε σίγουρα τη δουλειά του.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστη Ανδρεαδάκη

Παρομοίως και ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με το masterclass, το οποίο παρέδωσε. στην αίθουσα «Ύψιλον». Δεν αποτελεί πρότυπο δημιουργού, με ενδιαφέρουσες απόψεις για τον κινηματογράφο, ωστόσο το εγχώριο κοινό έσπευσε να παρακολουθήσει τις τοποθετήσεις του.

Κι αυτό επειδή τον χαρακτηρίζει μια χαρισματική προφορική αφηγηματικότητα, η οποία βοήθησε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του θέματός του «Ο αναλογικός κόσμος αντεπιτίθεται. Καλώς ήρθες ψηφιακέ κόσμε, καλώς ήρθες αντεπίθεση του αναλογικού κόσμου», ανέφερε ευφυώς. Για τον εαυτό του διευκρίνησε πως κινηματογραφεί ψηφιακά, προετοιμάζεται αναλογικά, αφού δεν μπορεί ένας δημιουργός να αγνοήσει το «τώρα». Όλοι μας διαθέτουμε ένα μουσείο αντικειμένων, στο οποίο ανατρέχουμε κάθε τόσο. Ο ίδιος το πράττει αυτό με τους δίσκους του Χατζηδάκι.

Συγχρόνως, με τον χειμαρρώδη λόγο του, αναφέρθηκε στον Ιντιάνα Τζόουνς, στην «Τρικυμία» του Σαίξπηρ και στον «Κοντορεβυθούλη». Αυτός ο τελευταίος δείχνει τον τρόπο με τον οποίον τα αντικείμενα μας οδηγούν σε ένα χρήσιμο προς αξιοποίηση παρελθόν.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης παραδίδει το masterclass στο κοινό του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με θέμα «Ο ψηφιακός κόσμος αντεπιτίθεται»

Εκείνο που σίγουρα ταιριάζει απολύτως με τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ είναι η τιμή που αποδόθηκε στον ιδιαιτέρως σημαντικό σκηνοθέτη Νίκο Γραμματικό, με σαράντα χρόνια παρουσίας στον ελληνικό κινηματογράφο. Μαζί του ο Βαγγέλης Μουρίκης (πρωταγωνιστής ο οποίος διακρίθηκε στον «Βασιλιά» του Γραμματικού), συζήτησαν με το κοινό, λίγο πριν την προβολή του ντοκιμαντέρ «Νυχτολούλουδο», με πρώτη παρουσίαση στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 1997.

Ο Νίκος Γραμματικός γύρισε τον χρόνο πίσω, όταν συνελάμβανε την ιδέα να γυρίσει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και την εξομολογούταν στον Βαγγέλη Μουρίκη. Την αφορμή την έδωσε ένα ρεπορτάζ το οποίο παρακολούθησε ο σκηνοθέτης στο κανάλι SevenX το 1996, για την εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση. Ο ίδιος πάντα φοβόταν κάτι που θα τού στοίχιζε τη στέρηση της όρασης και τηλεφώνησε στο κανάλι, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Εκτός αυτού, στο τριήμερο αφιέρωμα στον Νίκο Γραμματικό παρουσιάστηκε το σύνολο του έργου του και πραγματικά αυτή η εκδήλωση αποτελούσε ένα χρέος προς τον δημιουργό, το οποίο φέτος εξοφλήθηκε.

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Μουρίκης (αριστερά) και ο σκηνοθέτης Νίκος Γραμματικός (δεξιά), το βράδυ της Κυριακής, στην τιμητική εκδήλωση, προς χάριν του δεύτερου

Θεωρητικά, το σημαντικότερο γεγονός του Φεστιβάλ θα ήταν η τιμητική εκδήλωση και η βράβευση του Σταύρου Ξαρχάκου, με την παρουσία του εμβληματικού μουσικοσυνθέτη. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ξαφνικό πρόβλημα υγείας και απουσίασε το βράδυ του Σαββάτου. Σίγουρα, έλαμψε δια της απουσίας του και παραμένει ερωτηματικό η πραγματική κατάσταση της υγείας του, με την ευχή να αποτελεί κάτι παροδικό.

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