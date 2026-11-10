Ουκρανία: Συνομιλίες σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με «μάχη» για τη συμμετοχή της Ευρώπης – Τι ζητά ο Ζελένσκι, γιατί αντιδρά η Ρωσία

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Με την Ουκρανία να επιδιώκει ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση και την Ευρώπη να διεκδικεί ρόλο στη διαδικασία, ξεκινούν σήμερα, Τρίτη (10/11), στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ρωσία επιμένει στον αποκλειστικά τριμερή χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε συμφωνία τις εγγυήσεις ασφαλείας και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Πρόκειται για την πρώτη επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων με αμερικανική μεσολάβηση από τον Φεβρουάριο, με τις συναντήσεις να έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο, Τετάρτη (11/11).

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών με τις διπλωματικές προσπάθειες, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες ενισχύουν τη θέση της χώρας του.

«Κάθε αποστολή που ολοκληρώνεται επιτυχώς, κάθε αμυντική επιχείρηση που αυξάνει την ισχύ της Ουκρανίας και αποφέρει αποτελέσματα, ενισχύει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Our negotiating team is already in the United Arab Emirates. The first meeting is tomorrow. Our European partners will also be there, and we will have separate formats with them. All of them must serve one purpose: bringing real peace closer.



At the meetings in Abu Dhabi, our… pic.twitter.com/FlpOtPP2w3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα καταθέσει προτάσεις αποκλιμάκωσης, επιδιώκοντας παράλληλα συμφωνία για τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο ηγετών.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειαζόμαστε πραγματικούς πόρους για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», υπογράμμισε.

Η Ευρώπη διεκδικεί θέση στο τραπέζι – Το «όχι» της Μόσχας

Ένα από τα βασικά ζητήματα των συνομιλιών είναι η συμμετοχή των Ευρωπαίων, οι οποίοι επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στο Αμπού Ντάμπι βρίσκονται εκπρόσωποι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας (Ε4), καθώς και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, παρούσα αναμένεται να είναι και η διπλωματική σύμβουλος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Τη συμμετοχή της Γαλλίας είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ενώ ο Ζελένσκι συντόνισε τις θέσεις του Κιέβου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το τριμερές σχήμα να παράξει αποτελέσματα», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче – у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні. Розповів Урсулі про виклики,… November 9, 2026

Ωστόσο, το Κρεμλίνο αποκλείει, προς το παρόν, την απευθείας συμμετοχή Ευρωπαίων στο κεντρικό τραπέζι, επιμένοντας ότι οι επίσημες διαπραγματεύσεις αφορούν αποκλειστικά τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

Για τον λόγο αυτόν, οι ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες θα πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συναντήσεις με την ουκρανική και την αμερικανική πλευρά.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής, Ρουστέμ Ουμέροφ, υπογράμμισε ότι ο συντονισμός με τους Ευρωπαίους συμμάχους είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και την προετοιμασία των επόμενων βημάτων.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για διεύρυνση των συνομιλιών

Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές, με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, να αναλαμβάνουν τις επαφές με τις εμπόλεμες πλευρές.

Ο Κούσνερ έχει ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών Ευρώπης και Ρωσίας, ιδιαίτερα για τις μελλοντικές ρυθμίσεις ασφαλείας. Έχει επίσης επισημάνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν στενή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, οι Αμερικανοί επιδιώκουν τη διεύρυνση της διαδικασίας σε πολυμερές σχήμα, με συμμετοχή και των ευρωπαϊκών χωρών. Προς το παρόν, όμως, δεν υπάρχει σχετική συμφωνία με τη Μόσχα.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας, την αποκλιμάκωση, τα ανθρωπιστικά ζητήματα και τους όρους τερματισμού του πολέμου, με τις δύο εμπόλεμες πλευρές να εξακολουθούν να διαφωνούν σε βασικά ζητήματα μιας πιθανής συμφωνίας.

Νεκροί από επιθέσεις drones – Χωρίς ρεύμα η Λουχάνσκ

Την ώρα που οι αντιπροσωπείες προετοιμάζονται για τις διαπραγματεύσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τοπικούς και Ρώσους αξιωματούχους, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (9/11) από ουκρανικά πλήγματα με drones. Δύο έχασαν τη ζωή τους όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στην κοινότητα Ζοζούλι, στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε επιθέσεις στην κατεχόμενη από ρωσικές δυνάμεις περιοχή της Ζαπορίζια.

Τα ξημερώματα της Τρίτης, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης στη Λουχάνσκ και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, που επικαλέστηκε τις εγκατεστημένες από τη Μόσχα αρχές.

Παράλληλα, Ουκρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι drone έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Κρεμεντσούκ, στην κεντρική Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αναφορές για τις απώλειες και τις ζημιές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και άλλους στρατηγικούς στόχους.

Έτσι, οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι αρχίζουν με ανοιχτά τα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, την ώρα που ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζεται χωρίς κατάπαυση του πυρός.

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