Ευρωπαϊκό άγχος για τα… drones – Η κρίσιμη σύνοδος των Βρυξελλών και γιατί ψάχνει φθηνά όπλα

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Η Ευρώπη αναζητά απαντήσεις σε μια απειλή που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε να αφορά κυρίως τα πεδία των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά πλέον αγγίζει την καθημερινή ασφάλεια των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Τα drones έχουν μετατραπεί σε κρίσιμο παράγοντα στρατιωτικής ισχύος, προστασίας υποδομών και τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας, υποχρεώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις αποφάσεις της.

Στις Βρυξέλλες ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το διήμερο EU Drone Summit 2026, με περισσότερους από 300 εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνήσεων, βιομηχανιών και ερευνητικών οργανισμών.

Η πρώτη ημέρα επικεντρώθηκε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στα τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα. Η σημερινή δεύτερη ημέρα έχει σαφώς πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα: πώς θα αποκτήσει η Ευρώπη ισχυρή βιομηχανία drones, πώς θα προστατεύσει τον εναέριο χώρο της και πώς θα περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες.

Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, μετά από περιστατικά παραβιάσεων εναέριου χώρου και καταγγελίες για δολιοφθορές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ευρωπαϊκό σχέδιο προστασίας

Η συζήτηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επικαλούνται όλο και περισσότερο τα περί ρωσικής εμπλοκής σε περιστατικά με drones. Η Γερμανία απέδωσε στη Ρωσία απόπειρα δολιοφθοράς με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Λειψίας, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή κινδύνων για την ασφάλειά της.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες, αλλά κάποιες ευρωπαϊκές ηγεσίες επιμένουν στην ανησυχία. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026, η Κομισιόν έχει παρουσιάσει ειδικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια απέναντι σε drones και συστήματα αντιμετώπισής τους, με τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: πρόληψη, εντοπισμό, αντιμετώπιση απειλών και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η ανάπτυξη ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το οποίο συχνά περιγράφεται ως «τείχος κατά των drones».

Ωστόσο, το εγχείρημα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Η αποτελεσματική προστασία δεν εξασφαλίζεται μόνο με περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα. Απαιτεί αισθητήρες, ηλεκτρονικά μέσα, κοινά συστήματα πληροφοριών και δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Το πρόβλημα είναι και οικονομικό: δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ένα πανάκριβο οπλικό σύστημα για την εξουδετέρωση κάθε φθηνού drone.

Το μάθημα της Ουκρανίας και η ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη δυνατότητα σχετικά φθηνών μη επανδρωμένων συστημάτων να αλλάζουν τις ισορροπίες στο πεδίο των επιχειρήσεων. Η εμπειρία αυτή ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και παραγωγής, τόσο στα drones όσο και στα συστήματα αντιμετώπισής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ερευνητικές δυνατότητες, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγικής κλίμακας, κατακερματισμού της αγοράς και εξάρτησης από εισαγόμενα εξαρτήματα.

Η σύνοδος εξετάζει την εφαρμογή της Drone Strategy 2.0, με στόχο τη μετάβαση από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο σε μια πραγματικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά. Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά το U-space, το σύστημα υπηρεσιών που επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση πτήσεων drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Στο πλαίσιο της συνόδου έχει προγραμματιστεί ειδική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου U-space, με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών από την εφαρμογή του συστήματος.Η πρόκληση είναι διπλή: να διευκολυνθούν οι νόμιμες εμπορικές και δημόσιες εφαρμογές, χωρίς να δημιουργηθούν νέα κενά ασφαλείας.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφίας, των εκτεταμένων θαλάσσιων συνόρων και των αναγκών προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών, η προστασία λιμανιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και η διαχείριση φυσικών καταστροφών αποτελούν πεδία στα οποία τα μη επανδρωμένα συστήματα μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας drones δημιουργεί ευκαιρίες για ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το ερώτημα είναι εάν η χώρα θα περιοριστεί στην αγορά έτοιμων συστημάτων ή θα επιδιώξει ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη λογισμικού, αισθητήρων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογιών αντιμετώπισης εχθρικών drones.

Υπάρχει και η διάσταση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία καλείται να διεκδικήσει ρόλο σε μια αγορά που αναμένεται να αποκτήσει αυξανόμενη στρατηγική και οικονομική σημασία. Το στοίχημα δεν είναι απλώς να αποκτήσει η Ελλάδα περισσότερα drones, αλλά να παράγει τεχνολογία και να ενισχύσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία.

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