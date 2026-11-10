Κράτος μπαταχτσής με πρωτογενή πλεονάσματα μαμούθ και «φέσια» στην κοινωνία

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Έχουμε ένα κράτος διπρόσωπο.Από την μία έναν ανελέητο, αυστηρό εισπράκτορα που απαιτεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εμπρόθεσμη πληρωμή μέχρι τελευταίου ευρώ, αλλά έναν ασυνεπή «μπαταχτσή» που αθετεί συστηματικά τις υποχρεώσεις του και αφήνει τεράστιες μαύρες τρύπες στα δημόσια ταμεία. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα συνολικά «φέσια» του Δημοσίου εκτινάχθηκαν στα 3,88 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι το πολυδιαφημισμένο αφήγημα της «δημοσιονομικής εξυγίανσης» χτίζεται αποκλειστικά στην πλάτη της αγοράς και των πολιτών.

Η τρύπα του ΕΦΚΑ και ο λογαριασμός των 508 εκατομμυρίων

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δημοσιονομικής πολιτικής των «μπαλωμάτων» αποτυπώνεται στο ασφαλιστικό πεδίο και συγκεκριμένα στη χρηματοδότηση του e-ΕΦΚΑ. Με τη λειτουργία του νέου επικουρικού ταμείου (ΤΕΚΑ), στο οποίο κατευθύνονται πλέον οι εισφορές των νέων εργαζομένων, ο ΕΦΚΑ στερείται κρίσιμων πόρων, ενώ εξακολουθεί να επωμίζεται ακέραια την υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών συντάξεων των σημερινών δικαιούχων. Το αποτέλεσμα; Ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα που το Δημόσιο αναγκάζεται να καλύψει εκ των υστέρων.

Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, το συνολικό ποσό που θα διαθέσει ο κρατικός προϋπολογισμός για την τετραετία 2022-2025 ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 508.416.928 ευρώ. Από αυτά, μόλις 29,5 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν το 2022, ενώ ο κύριος όγκος του λογαριασμού μεταφέρεται στη διετία 2026-2027. Συγκεκριμένα, 277 εκατ. ευρώ εκταμιεύονται εντός του 2026 και άλλα 201,9 εκατ. ευρώ θα δοθούν το 2027. Ουσιαστικά, το κράτος μπαίνει σε ρόλο πυροσβέστη, επιβεβαιώνοντας ότι οι δομικές αλλαγές στο ασφαλιστικό συνοδεύονται από διαρκείς κρατικές ενισχύσεις για να αποτραπεί η κατάρρευση του συστήματος πληρωμών.

Στην «εντατική» η Δημόσια Υγεία και τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Αυτή η εικόνα δημοσιονομικής ασφυξίας δεν περιορίζεται μόνο στον ΕΦΚΑ. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί με όρους στάσης πληρωμών. Στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ αποτελούν τους μεγαλύτερους οφειλέτες του Δημοσίου, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ληξιπρόθεσμων χρεών της Γενικής Κυβέρνησης (1,66 δισ. ευρώ), προκαλώντας οικονομικό «έμφραγμα» στους προμηθευτές και στο υποστελεχωμένο ΕΣΥ.

Την ίδια στιγμή, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ΟΤΑ έχουν εκτοξευθεί κατά 89,4% φτάνοντας τα 341 εκατ. ευρώ, ενώ ο Κρατικός Προϋπολογισμός σέρνει εκκρεμότητες εκατομμυρίων —με τεράστιο μερίδιο να αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ενώ το ΥΠΕΘΟΟ έχει φορολογικά έσοδα ρεκόρ ύψους 53,07 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, οι επιστροφές φόρων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθυστερούν σκανδαλωδώς, με τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές άνω των 90 ημερών να υπερδιπλασιάζονται στα 192 εκατ. ευρώ και τους έμμεσους φόρους να φτάνουν τα 501 εκατ. ευρώ.

Ψηφιακά άλλοθι αντί για λύσεις

Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης περί δήθεν ευθύνης των πολιτών που «δεν δηλώνουν IBAN» πέφτουν μπροστά στο μέγεθος της συστηματικής υποχρηματοδότησης και της καθυστέρησης πληρωμών. Αντί για ουσιαστικές λύσεις και άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεών του, το οικονομικό επιτελείο καταφεύγει σε επικοινωνιακά τρικ και γραφειοκρατικές φιέστες, όπως η πλατφόρμα «Συνέπεια» και οι «μαύρες λίστες». Η κοινωνία και η αγορά, απαιτούν επιτέλους συνέπεια από το ίδιο το κράτος, άμεση εξόφληση των χρεών του και τερματισμό της εξοντωτικής υπερφορολόγησης που ξεζουμίζει την ελληνική οικονομία.

Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

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