Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Ώρα μηδέν» για το γαλλικό πλοίο – Η στάση Πόντιου Πιλάτου του Παρισιού και τα ερωτήματα για την Τουρκία

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Ως «ημέρα μηδέν» έχει χαρακτηριστεί η σημερινή για τον απόπλου του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, το οποίο θα διεξαγάγει τις έρευνες βυθού για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI). Εάν και σήμερα το πλοίο δεν αποπλεύσει, τότε αναμένεται να φουντώσουν τα σενάρια που λένε ότι κάτι δεν πάει καλά στην όλη διαδικασία, αφού οι έρευνες έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Παρασκευή.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ωστόσο, η όλη ιστορία έχει επισκιαστεί από τη ρηματική διακοίνωση την οποία επέδωσε η γαλλική πλευρά την περασμένη Πέμπτη στην Άγκυρα.

Όπως αποκάλυψε χθες στο topontiki.gr ο διπλωματικός συντάκτης Δημήτρης Μηλάκας, στο κείμενο το οποίο παρέδωσε ο Γάλλος πρέσβης σε Τούρκο αξιωματούχο αναφέρονται συγκεκριμένα οι συντεταγμένες στις οποίες θα κινηθεί το γαλλικό ερευνητικό, αλλά προστίθεται και μία ακόμη παράγραφος που αναφέρει ότι «Η Γαλλία δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη (implication) σε θέματα που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα χωρών».

Η στάση Πόντιου Πιλάτου της Γαλλίας

Με τη διατύπωση αυτή, η γαλλική πλευρά εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις ασφαλείας από τις ελληνοτουρκικές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά τη στρατηγική συνεργασία της Γαλλίας με την Ελλάδα και την άμεση εμπλοκή της γαλλικής Nexans στο έργο.

Η Γαλλία επέλεξε, δηλαδή, να κρατήσει τη στάση του Πόντιου Πιλάτου, καθώς δεν αμφισβήτησε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά ούτε και έδειξε να επιθυμεί να ταυτιστεί με τις ελληνικές αιτιάσεις.

Όπως ισχυρίζονται κάποιοι, στην πραγματικότητα, μέσα από αυτή τη διαδικασία –τη ρηματική διακοίνωση– άνοιξε μία πόρτα ώστε κάθε φορά που η χώρα μας θέλει να κάνει έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή να πρέπει να ρωτάει την τουρκική πλευρά. Εθιμικά θα ακολουθείται, δηλαδή, μία τακτική η οποία προφανώς και δεν είναι υπέρ της χώρας μας.

Η απάντηση Μαρινάκη: «Άλλο η άδεια και άλλο η ενημέρωση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε αυτές τις αιτιάσεις, αφού ανέφερε ότι «η επικοινωνία της γαλλικής πλευράς αφορούσε χώρες της περιοχής. Αυτό προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις», πρόσθεσε ότι:

«Η θέση μας είναι σαφής, η άδεια ζητήθηκε αποκλειστικά από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Δεν ζητήθηκε, ούτε και θα ζητηθεί από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση Αθήνας – Άγκυρας. Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία είναι ο ηπιότερος τρόπος επαφής από κράτος σε κράτος. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ούτε και αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα. Όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και το διεθνές δίκαιο».

Το κρίσιμο ερώτημα για τον ρόλο της Άγκυρας

Μόνο που το σημαντικό σε αυτή την ιστορία δεν είναι αν επίσημα ζητήσαμε την άδεια από την Τουρκία, αλλά το εάν η γειτονική μας χώρα κατόρθωσε με τη στάση της να γίνει μέρος της ιστορίας για θέματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν την αφορούν.

Δηλαδή, γιατί έπρεπε να ενημερωθεί επισήμως η Άγκυρα για εργασίες που γίνονται μέσα στα χωρικά της ύδατα;

Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει στο τυπικό του θέματος, ότι η ρηματική διακοίνωση έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και ότι με κανέναν τρόπο δεν ζητήθηκε η άδεια για τις εργασίες από την τουρκική πλευρά.

Διαβεβαιώνει ακόμα ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, καθώς έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να μην υπάρξει καμία εμπλοκή. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν η όλη διαδικασία θα αποτελέσει προηγούμενο για την τουρκική πλευρά.

Την ίδια στιγμή, και παρά τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε υποστηρίξει προ ημερών πως «όλα είναι καλά με το καλώδιο», πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη από τη γαλλική ενημέρωση.

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