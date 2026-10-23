Από το Predator και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το σκάνδαλο του μπάσκετ. Πόση ακόμη ασυδοσία μπορεί να αντέξει αυτή η χώρα;

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Δεν μας αξίζει μια χώρα όπου οι λίγοι λογαριάζουν εκατομμύρια και οι πολλοί τα ρέστα

Πίτσες, κρύπτες με εκατομμύρια σε πολυτελή σαλόνια της Εκάλης, Predator, ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έσκασε και το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Μια χώρα που αλλάζει πρωτοσέλιδα, αλλά δεν καταφέρνει να απαλλαγεί από το ίδιο βασανιστικό ερώτημα: ποιος ελέγχει τους ισχυρούς και ποιος πληρώνει τελικά τον λογαριασμό;

Στο μεταξύ, ο πολίτης στέκεται μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ και κάνει αριθμητική επιβίωσης. Αφήνει ένα προϊόν πίσω, αλλάζει μάρκα, υπολογίζει τα κέρματα. Μετράει το γάλα, το λάδι, το κρέας, τα φάρμακα. Σκέφτεται αν θα φτάσει η σύνταξη, αν θα βγει ο μισθός, αν θα περισσέψει κάτι στο τέλος του μήνα. Και κάπου αλλού, η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από εκατομμύρια, ύποπτες διαδρομές, καταγγελίες, δικογραφίες και υποθέσεις που απαιτούν απαντήσεις.

Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2026, η έρευνα για καταγγελλόμενη χειραγώγηση αγώνων στο μπάσκετ έφερε έξι πρόσωπα αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι Αρχές εξετάζουν περίπου 50 αγώνες της περιόδου 2016–2026, ενώ σε έρευνες σε κατοικίες εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά που ξεπερνούν συνολικά τις 900.000 ευρώ. Οι κατηγορίες και τα ευρήματα πρέπει να αξιολογηθούν δικαστικά. Αλλά το μέγεθος της υπόθεσης γεννά ερωτήματα που δεν γίνεται να προσπεραστούν.

Πώς προστατεύεται η αξιοπιστία του αθλητισμού όταν διερευνώνται τέτοιες καταγγελίες; Πώς προστατεύεται ο φίλαθλος που πιστεύει ότι παρακολουθεί έναν αγώνα με ίσους όρους; Και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν η εμπιστοσύνη διαβρώνεται;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε στο προσκήνιο μια άλλη κρίσιμη διάσταση, τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων και την ανάγκη να ελέγχεται κάθε ευρώ δημόσιου ή ευρωπαϊκού χρήματος. Το Predator άνοιξε το ζήτημα των παρακολουθήσεων, των θεσμικών εγγυήσεων και της λογοδοσίας. Οι υποθέσεις αυτές δεν είναι ίδιες, ούτε μπορούν να εξισωθούν νομικά. Συνδέονται, όμως, στη δημόσια συνείδηση από ένα κοινό αίτημα: να μη μένει καμία σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι και κανένα ερώτημα αναπάντητο. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα.

Δεν αρκεί μια σύλληψη για να αποδειχθεί ενοχή. Δεν αρκεί μια καταγγελία για να στοιχειοθετηθεί αδίκημα. Δεν αρκεί ένας τίτλος για να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη. Αλλά ούτε η επίκληση της δικαστικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται άλλοθι για πολιτική αδράνεια, θεσμική σιωπή ή ατελείωτη αναμονή. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγχουν. Οι αρμόδιοι να δίνουν εξηγήσεις. Και η πολιτική εξουσία να μην εμφανίζεται μόνο όταν χρειάζεται να διαχειριστεί την επικοινωνιακή ζημιά.

Γιατί η κοινωνία έχει κουραστεί να παρακολουθεί την ίδια παράσταση με αποκαλύψεις, διαψεύσεις, ανακοινώσεις, εξεταστικές, υποσχέσεις για κάθαρση και, ύστερα, την επόμενη υπόθεση. Σαν να πρόκειται για μια ατελείωτη σειρά επεισοδίων, με τον πολίτη στον ρόλο του θεατή και τον λογαριασμό πάντοτε δικό του. Κι όταν ο λογαριασμός φτάνει στον πολίτη, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αναβολή.

Η ακρίβεια δεν περιμένει να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Το ενοίκιο δεν περιμένει την επόμενη ανακοίνωση. Το σούπερ μάρκετ δεν δέχεται πολιτικές διαβεβαιώσεις ως πληρωμή. Ο συνταξιούχος δεν μπορεί να αγοράσει φάρμακα με την υπόσχεση ότι κάποτε θα αποδοθούν ευθύνες. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ζει με την προσδοκία ότι η διαφάνεια θα έρθει στην επόμενη κυβερνητική εξαγγελία.

Η απόσταση ανάμεσα στην αυστηρότητα που βιώνει ο απλός πολίτης και στις απαιτήσεις λογοδοσίας που συχνά χρειάζεται να διεκδικήσει για να εφαρμοστούν σε ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς. Ο πολίτης καλείται να αποδείξει τα πάντα, να πληρώσει στην ώρα του, να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση. Το κράτος, όμως, οφείλει να αποδεικνύει ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλους. Αυτό δεν είναι ζήτημα εκδίκησης. Είναι ζήτημα δημοκρατίας.

Απαιτούμε διαφανείς διαδικασίες, ανεξάρτητους ελέγχους, αποτελεσματική εποπτεία, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων όπου επιτρέπεται από τον νόμο και πραγματική λογοδοσία. Απαιτούμε θεσμούς που δεν θα λειτουργούν επιλεκτικά και μηχανισμούς που δεν θα εξαντλούνται στις εντυπώσεις της ημέρας. Απαιτούμε πολιτικές που θα επιστρέφουν την οικονομική ανάσα στην κοινωνία, αντί να της ζητούν διαρκώς να κάνει υπομονή.

Γιατί δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό να ψάχνει ο πολίτης την προσφορά για να αγοράσει τα βασικά, ενώ γύρω του συσσωρεύονται υποθέσεις που αφορούν τεράστια χρηματικά ποσά και κρίσιμα δημόσια αγαθά. Δεν μπορεί η καθημερινότητα να είναι μια διαρκής άσκηση περικοπών για τους πολλούς και η λογοδοσία μια διαρκής εκκρεμότητα για τους ισχυρούς. Δεν μπορεί κάθε νέα αποκάλυψη να προκαλεί μόνο ένα ακόμη κύμα αγανάκτησης, το οποίο θα ξεθυμάνει μέχρι το επόμενο πρωτοσέλιδο.

Νισάφι πια. Αρκετά με την αίσθηση ότι όλα συνεχίζονται όπως πριν. Αρκετά με την ανοχή στην αδιαφάνεια. Αρκετά με την πολιτική που ζητά από την κοινωνία υπομονή, χωρίς να εγγυάται ισονομία και αποτελέσματα.

Μια χώρα δεν αλλάζει επειδή αλλάζει σκάνδαλα. Αλλάζει όταν αλλάζει τους κανόνες που επιτρέπουν να επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα. Όταν η έρευνα φτάνει μέχρι τέλους. Όταν η ευθύνη δεν εξαρτάται από το αξίωμα. Όταν το δημόσιο χρήμα ελέγχεται και η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται πραγματική προτεραιότητα. Γιατί στο τέλος, το ζήτημα δεν είναι πόσα ακόμη πρωτοσέλιδα θα διαβάσουμε. Το ζήτημα είναι πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε μια κοινωνία δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Εκατομμύρια εδώ, δισεκατομμύρια εκεί, κι ένας λαός που κυνηγάει το τελευταίο ευρώ στο ράφι. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα που αξίζει σε μια δημοκρατία. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να τη θεωρήσουμε αναπόφευκτη.

*Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

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