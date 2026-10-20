Τσίπρας: Ανοίγματα στους νέους, εν μέσω ταραχών στη Γαλλία, και στους συνταξιούχους – Στο τραπέζι η επαναφορά της 13ηςσύνταξης 

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Την επαναφορά της 13ης σύνταξης έβαλε χθες στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TRT στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία, η οποία συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί ένα άνοιγμα στους συνταξιούχους, ενώ άνοιγμα έκανε και στους νέους εν μέσω ταραχών στη Γαλλία.

Μάλιστα, ως προς το δεύτερο και απαντώντας στην κυβέρνηση στελέχη της οποίας κατηγορούν την αριστερά ότι θέλει να μεταφέρει τις ταραχές εδώ, σημείωσε ότι παράγοντας αποσταθεροποίησηςείναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει και κάνουν τους νέους να αισθάνονται ότι δεν έχουν προοπτική.

Δύο δις για τη 13η σύνταξη, μέσω πατριωτικής εισφοράς

Ειδικότερα, ενάμιση περίπου μήνα μετά την ΔΕΘ, όπου είχε κάνει την εξαγγελία για δωρεάν φάρμακαστους συνταξιούχους, αλλά όχι για την επαναφορά της 13ης σύνταξης υπό την εκτίμηση ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν το επιτρέπει, χθες ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως εφόσον η ΕΛΑΣ είναι πρώτη δύναμη και μπορέσει να εφαρμόσει το σχέδιό της για την πατριωτική εισφορά, τότε θα μπορέσει να διασφαλίσει και την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Κοστολόγησε το μέτρο γύρω στα 2 δις ευρώ, όσο περίπου ήταν και το 2019 όταν τότε μπόρεσε να δώσει τα μισά, δηλαδή 1 δις, (αλλά στη συνέχεια κατάργησε το μέτρο, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια οι συνταξιούχοι να στερηθούν συνολικά 7 δις, όπως είπε).

Με αυτό τον τρόπο έδωσε κι ένα νούμερο για το ποσό που μπορεί να αποφέρει η πατριωτική εισφορά στα ταμεία, κάτι το οποίο όμως είχε αποφύγει να κάνει στην ΔΕΘ, προκειμένου να μην κατηγορηθεί για «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2» και «φοροεπιδρομή». «Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά, και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη» είπε χαρακτηριστικά.

Νέα πυρά σε ΠΑΣΟΚ

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, όλο αυτό το διάστημα στρέφει τα πυρά του στον Αλέξη Τσίπρα για τη μη εξαγγελία του μέτρου, κατηγορώντας τον ότι έτσι ταυτίζεται με τον Μητσοτάκη και αυτό ήταν και το ερώτημα στο οποίο κλήθηκε χθες να απαντήσει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, λέγοντας αρχικώς ότι δεν θα πει «εύκολα λόγια», αλλά «θα ακούσετε να πω ποιες είναι οι δυνατότητες που αυτή την στιγμή έχει ο προϋπολογισμός. Δεν θα με ακούσετε να σας πω “Λεφτά υπάρχουν”. Όχι, Θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο».

Απαντώντας στη συνέχεια για τη δυνατότητα η 13η σύνταξη να διασφαλιστεί με τους πόρους της πατριωτικής εισφοράς, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να το κατονομάσει, ότι «τάζει» χωρίς να λέει πού θα βρει τα λεφτά.

Χαρακτηριστική η αναφορά του: «Όποιος λέει στο λαό εγώ “θα δώσω, θα δώσω, θα δώσω”, αλλά δε λέει και πού θα πάρει, λέει ψέματα. Εγώ βγήκα και είπα θα πάρω από τους πλούσιους, εγώ θέλω να υπάρξει δικαιοσύνη σ αυτό τον τόπο, το 1% των πλούσιων, 70, 80, 100 οικογένειες θα πρέπει να βάλουν πλάτη για να πάμε μπροστά. Ποιο άλλο κόμμα το είπε αυτό; Κανένας δεν το είπε. Κι αυτά τα κόμματα που δεν έχουν πει τίποτα για το πώς θα γεμίσουμε τα ταμεία, μας λένε ότι έχουν βρει τον τρόπο να τα αδειάσουν, σκορπώντας δεξιά κι αριστερά».

«Ο Μητσοτάκης νούμερο ένα παράγων αποσταθεροποίησης, όχι οι νέοι»

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στα γεγονότα της Γαλλίας ως απόρροια της πολιτικής που εφαρμόζει ο Μακρόν – χαρακτήρισε δε τον Μητσοτάκη «οπαδό του μακρονισμού» – η οποία διευρύνει τις ανισότητες και ευνοεί συμφέροντα και τράπεζες, διαρρηγνύοντας περαιτέρω την κοινωνική συνοχή. Παρέπεμψε στα όσα είχε πει ο ίδιος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εν είδει προειδοποίησης για την ανάγκη φορολόγησης του πλούτου «γιατί δεν μπορεί να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας με αυτό τον τρόπο» και πρόσθσε πως «ο τρόπος για να προλάβεις συνθήκες έκρηξης είναι να δημιουργήσεις συνθήκες δικαιοσύνης».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του κατά την περιοδεία του στην πόλη του Βόλου είχε αναφερθεί στις συνθήκες που βιώνουν οι νέοι στη χώρα μας, αναφερόμενος στην αποκάλυψη του πρύτανη του πανεπιστημίου Πατρών για τους νέους που καταφέρνουν να περάσουν σε μια σχολή αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν.

«Βλέπω σήμερα έντρομους» είπε «τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μιλάει για σταθερότητα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις, στην εξέγερση νέων ανθρώπων, αλλά και στις βίαιες εκδηλώσεις που αυτές τις συνοδεύουν, όπως πάντοτε γίνεται, από μια μειοψηφία όμως, που θέλουν να αποπροσανατολίσουν από το βασικό θέμα που είναι ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν ελπίδα, προοπτική, δικαίωμα στο όνειρο. Και θέλω να πω με αφορμή αυτό, ότι αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει. Γιατί είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους νέους ανθρώπους σήμερα να αισθάνονται ότι δεν έχουν όνειρο και προοπτική σε αυτόν τον τόπο.

Το απόγευμα είχε συνάντηση με νέους όπου μεταξύ άλλων σημείωσε πως για να μπορέσει ένας νέος να προχωρήσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει «ή να κατάγεται από πλούσια οικογένεια και να στηρίζουν οι γονείς ή να έχει άκρες στον γαλάζιο μηχανισμό, σε αυτή την κλίκα που λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα». «ο ξεσηκωμός των νέων ανθρώπων στην Γαλλία δεν είναι τυχαίο» συμπλήρωσε. «Όταν στερείς από τα νέα παιδιά και σπέρνεις απογοήτευση κι αδιέξοδα θερίζεις οργή». Και πρόσθεσε, παίρνοντας αποστάσεις από τους βανδαλισμούς, πως «σαφώς η βία δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα, η αντίδραση όμως και η διεκδίκηση αποτελεί».

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