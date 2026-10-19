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19.10.2026 18:37

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια: Νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που φτιάχνει υπερπλεονάσματα, δεν αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό

19.10.2026 18:37
samaras synedrio

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Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, βάζοντας στο στόχαστρο την οικονομική της πολιτική και την αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ασφυκτιούν υπό το βάρος των ανατιμήσεων, ενώ ταυτόχρονα επιλέγει να διατηρεί υψηλούς φόρους και να συσσωρεύει υπερπλεονάσματα. Με αιχμή τη φορολογία στα καύσιμα, τον ΦΠΑ και το ενεργειακό κόστος, ο Σαμαράς αμφισβητεί ευθέως τις κυβερνητικές επιλογές, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής ελάφρυνσης των πολιτών. Παράλληλα, επικαλείται την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης για να υποστηρίξει ότι οι μειώσεις φόρων μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε δυσμενέστερες δημοσιονομικές συνθήκες, στέλνοντας σαφές μήνυμα πολιτικής διαφοροποίησης από το Μέγαρο Μαξίμου.

«Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Η διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη, κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει με μέτρα τον πληθωρισμό. Γιατί; Γιατί έτσι και φτιάχνει υπερπλεονάσματα αλλά και μειώνει τεχνητά το χρέος» αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, οπρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Σημειώνει ότι «ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, στον οποίο εγώ πιστεύω, απαιτεί παρέμβαση του κράτους για την ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων» επισημαίνοντας ότι «αυτή είναι ουσιαστική πολιτική διαφορά» και φέρνει μια σειρά από παραδείγματα:

«Και πώς μπορούν να ανακουφιστούν άμεσα, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις;

Πρώτα-πρώτα, σήμερα έχουμε ενεργειακή ακρίβεια. Και φορολογική ακρίβεια!

Και μπορούμε να μειώσουμε τους έμμεσους φόρους. Στα καύσιμα – και όχι μόνο!

Πάνω από το μισό που πληρώνετε στο βενζινάδικο είναι φόρος στα καύσιμα. Δεν πληρώνετε ”πετρέλαιο” – πληρώνετε φόρο στο πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα. Εμείς σήμερα έχουμε από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη!

  • Πάρτε τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Το κατώτατο όριο Ειδικού Φόρου της Ευρώπης είναι 36 λεπτά. Εμείς το έχουμε στα 70 λεπτά – σχεδόν διπλό! Έχουμε μεγάλα περιθώρια να το κατεβάσουμε πολύ.
  • Πάρτε το ΦΠΑ. Το ελάχιστο όριο είναι 15% στα καύσιμα. Εμείς το έχουμε στο 24%. Αντίστοιχα και στο ντίζελ. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλα περιθώρια να κατεβάσουμε το φόρο στα καύσιμα, εντός των ευρωπαϊκών ορίων. Και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στον Περσικό Κόλπο.

Φυσικά μπορούμε να έχουμε, και σημαντική μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού.

Δεν μιλάω όμως μόνο για μειώσεις στην ενέργεια. Μπορούμε μείωση του ΦΠΑ και σε άλλα είδη. Για παράδειγμα, μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%. Όσο το είχαμε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Και μείωση μια σειράς προϊόντων από το 24% στο 13%. Όπως, για παράδειγμα, να πάει στο 13% η Εστίαση! Ένας κλάδος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που μπαίνει και στο τουριστικό πακέτο».

«Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην κυβέρνηση» αναφέρει ο κ. Σαμαράς και προσθέτει:

«Και τότε είχαμε Μνημόνια – που τώρα δεν έχουμε… Τότε είχαμε ελλείμματα – ενώ τώρα έχουμε υπερ-πλεονάσματα! Και τότε η Τρόικα διαφωνούσε, τα κάναμε και αποδείχθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στα έσοδα. Αντίθετα, τότε αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα!

Γι’ αυτό σας λέω. Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά».

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