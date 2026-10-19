Τσίπρας: Υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης ο Μητσοτάκης

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Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από τον Βόλο όπου περιοδεύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, εστιάζοντας στη νέα γενιά.

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε συγκλονισμένος από το γεγονός ότι παιδιά που πέρασαν σε περιφερειακά πανεπιστήμια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, ενώ στηλίτευσε το επιχείρημα περί σταθερότητας που επικαλείται ο πρωθυπουργός, με αφορμή και τα γεγονότα της Γαλλίας.

«Θα επικοινωνήσω με πάρα πολύ κόσμο, απλούς ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους της παραγωγής, αλλά και νέους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούνε, όχι να τους μιλήσουμε εμείς, να τους ακούσουμε. Γιατί ζουν σε μια πραγματικότητα που συνθλίβει τα όνειρά τους. Είμαι συγκλονισμένος από τις ειδήσεις που βγαίνουν από όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια, ότι νέα παιδιά, που δώσανε τον κόπο τους, τις ώρες τους, τον χρόνο τους να περάσουν σε μια σχολή, δεν πάνε να σπουδάσουν γιατί οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους στείλουν να σπουδάσουν. Και βέβαια βλέπω σήμερα και έντρομους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να μιλάει για σταθερότητα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις, στην εξέγερση νέων ανθρώπων, αλλά και στις βίαιες εκδηλώσεις που αυτές τις συνοδεύουν, όπως πάντοτε γίνεται, από μια μειοψηφία όμως που θέλουν να αποπροσανατολίσουν από το βασικό θέμα που είναι ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν ελπίδα, προοπτική, δικαίωμα στο όνειρο».

«Υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης ο Κ. Μητσοτάκης»

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό παράγοντα αποσταθεροποίησης, «καθώς με τις πολιτικές που εφαρμόζει οι νέοι αισθάνονται ότι δεν έχουν όνειρο και προοπτική σε αυτόν τον τόπο».

«Και θέλω να πω με αφορμή αυτό, ότι αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει. Γιατί είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους νέους ανθρώπους σήμερα να αισθάνονται ότι δεν έχουν όνειρο και προοπτική σε αυτόν τον τόπο. Είναι αυτές οι πολιτικές που οδηγούν τους παραγωγούς να εξεγείρονται, επαγγελματικές ομάδες να αισθάνονται ανασφάλεια και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας να αισθάνεται ανασφάλεια. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε λοιπόν την προοπτική αυτού του τόπου, πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους που παράγουν, όχι στα λαμόγια που καρπώνονται τα οφέλη που θα έπρεπε να πάρουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Και αν θέλουμε προοπτική, ελπίδα, σταθερότητα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

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