Θεοδωρικάκος: Το ΥΠΑΝ στηρίζει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία με τον αναπτυξιακό νόμο – Χιλιάδες οι νέες θέσεις εργασίας

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Τη στρατηγική σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Όπως τόνισε, η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί βασικό σύμμαχο στην προσπάθεια παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας, καθώς συνδυάζει την παραγωγή με την έρευνα και την καινοτομία, δημιουργεί καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε αρχικά στη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, με αφορμή τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» στο Λαύριο. Υπογράμμισε ότι η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς τα παραγωγικά και οικονομικά δεδομένα, εκφράζοντας την προσδοκία η αξιοποίησή τους να συμβάλει στην πρόοδο της οικονομίας και της ανθρωπότητας.

Αναφερόμενος στη φαρμακοβιομηχανία, συνεχάρη τις επιχειρήσεις του κλάδου για τη συμβολή τους στην έρευνα, στην καινοτομία και στην παραγωγή. Όπως επισήμανε, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει 51 παραγωγικές μονάδες και 31 μονάδες έρευνας, ενώ απασχολεί 55.000 εργαζομένους, αποτελώντας έναν σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων και προϊόντων που συμβάλλουν στην υγεία, στην ποιότητα ζωής και στην ασφάλεια των πολιτών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις, δεν αρκούν όμως για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Κεντρική πρόκληση παραμένει το υψηλό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο, όπως σημείωσε, αποτελεί διαρθρωτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας και η ενίσχυση της βιομηχανίας αποκτούν καθοριστική σημασία, ιδίως ενόψει της περιόδου μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια η αναπτυξιακή πορεία της χώρας συνδέθηκε τόσο με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και με τη σημαντική μείωση της ανεργίας, από το 18% στο 7,5%. Όπως σημείωσε, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας παραμένει στόχος, αλλά δεν θα είναι εύκολη. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης θα εξαρτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επενδύσεις και από τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα πρέπει να διατηρήσει σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, ώστε να προστατεύσει όσα έχουν επιτευχθεί και να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή σε ένα ιδιαίτερα ασταθές ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο, υπογράμμισε ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά ο προσανατολισμός των ενισχύσεων. Ενώ έως το 2024 περίπου το 90% των ενισχύσεων κατευθυνόταν σε τουριστικές επιχειρήσεις, πλέον προτεραιότητα αποτελεί η μεταποίηση. Διευκρίνισε ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να υποστηρίζεται, με έμφαση όμως σε περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και όπου τεκμηριώνεται η δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και μελέτες. Στόχος είναι οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Όπως ανέφερε, η δέσμευση για ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός 90 ημερών τηρείται, με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ίση μεταχείριση των επενδυτών. Υπογράμμισε ότι η επιλεξιμότητα των επενδύσεων πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία υποστηρίζεται εμπράκτως από το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2022 έχουν ενταχθεί στρατηγικές επενδύσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 235 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει νέες, διαδοχικές προκηρύξεις για τη μεταποίηση κάθε χρόνο, με προϋπολογισμό έως 150 εκατ. ευρώ ανά καθεστώς, στο ανώτατο επίπεδο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Από το ποσό αυτό, 75 εκατ. ευρώ θα αφορούν επιχορηγήσεις και 75 εκατ. ευρώ φορολογικές απαλλαγές. Η πολιτική αυτή θα διατηρηθεί με αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εντός 90 ημερών, δίνοντας στην αγορά σαφή εικόνα των προτεραιοτήτων της Πολιτείας. Στόχος είναι η συστηματική στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και ειδικότερα της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και η ενίσχυση επενδύσεων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με νέα, εφαρμοσμένα προϊόντα και υψηλότερη ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε μεταρρύθμιση για τον καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων κριτηρίων με βάση τα οποία μια επένδυση θα χαρακτηρίζεται στρατηγική ή εμβληματική. Όπως εξήγησε, ο χαρακτηρισμός θα πρέπει να συνδέεται τόσο με το ύψος της επένδυσης όσο και με την ουσιαστική συμβολή της στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της ίδιας της επιχείρησης. Θα λαμβάνονται επίσης υπόψη η εφαρμοσμένη έρευνα, η καινοτομία και το συνολικό αποτύπωμα της επένδυσης στην οικονομία. Η σχετική πρωτοβουλία βρίσκεται υπό επεξεργασία, σε διάλογο με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων και την ΠΕΦ.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, τονίζοντας: «Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι κατ’ εξοχήν σύμμαχος στην προσπάθεια παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία και στην παραγωγή. Με σαφείς κανόνες, διαφανείς διαδικασίες και σταθερή αναπτυξιακή στρατηγική, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας».

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