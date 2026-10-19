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19.10.2026 15:11

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι υποψηφιότητες… γένους θηλυκού

19.10.2026 15:11
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Τις υποψηφιότες έξι γυναικών σε ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες ανακοίνωσε η ΝΔ, μετά από σχετικές αποφάσεις του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει των εκλογών το 2027.

Συγκεκριμένα υποψήφιες θα είναι:

  • Στην Α’ Ανατολικής Αττικής, η Βίκυ Καβαλλάρη, δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής
  • Στον Έβρο η Έλενα Σώκου, δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα
  • Στη Β’ Πειραιώς η Αργυρώ Τραγάκη, δημόσια υπάλληλος (και κόρη του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, Γιάννη Τραγάκη)
  • Στην Α’ Θεσσαλονίκης η Μένια Καλού, φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου
  • Στην Πιερία η Άννα Τζήκα, πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας και
  • Στον Νότιο Τομέα Αθηνών η Έλενα Φλώρου, δικηγόρος.

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Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι υποψηφιότητες… γένους θηλυκού

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