Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι υποψηφιότητες… γένους θηλυκού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τις υποψηφιότες έξι γυναικών σε ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες ανακοίνωσε η ΝΔ, μετά από σχετικές αποφάσεις του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει των εκλογών το 2027.
Συγκεκριμένα υποψήφιες θα είναι:
Διαβάστε επίσης
Μαρινάκης για Γαλλία: Διαχρονικά ένα μέρος του χώρου της αριστεράς επενδύει στο μπάχαλο
Νέα Αριστερά για τους νεκρούς μετανάστες σε Λέσβο και Σάμο: Ζητάει να γίνει έρευνα από ανεξάρτητους φορείς, αιχμές για το Λιμενικό
Μητσοτάκης από Λαύριο: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στις εποχές που κάποιοι έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.