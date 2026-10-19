Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν έξι υποψηφιότητες… γένους θηλυκού

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Τις υποψηφιότες έξι γυναικών σε ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες ανακοίνωσε η ΝΔ, μετά από σχετικές αποφάσεις του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει των εκλογών το 2027.

Συγκεκριμένα υποψήφιες θα είναι:

Στην Α’ Ανατολικής Αττικής , η Βίκυ Καβαλλάρη , δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

, η , δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Στον Έβρο η Έλενα Σώκου , δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα

η , δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα Στη Β’ Πειραιώς η Αργυρώ Τραγάκη , δημόσια υπάλληλος (και κόρη του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, Γιάννη Τραγάκη)

η , δημόσια υπάλληλος (και κόρη του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, Γιάννη Τραγάκη) Στην Α’ Θεσσαλονίκης η Μένια Καλού , φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου

η , φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου Στην Πιερία η Άννα Τζήκα , πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας και

η , πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας και Στον Νότιο Τομέα Αθηνών η Έλενα Φλώρου, δικηγόρος.

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