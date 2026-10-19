Μητσοτάκης από Λαύριο: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει στις εποχές που κάποιοι έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια»

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Μπορεί το «κυρίως πιάτο» να ήταν τα εγκαίνια της λειτουργίας του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», ωστόσο, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Λαύριο συνοδεύτηκε και από επίσκεψη στην πόλη και συνομιλία με τους κατοίκους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το Λαύριο, τόνισε ότι «σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας», προσθέτοντας ότι «όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο» και τόνισε ότι «μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα».

«Εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές τους 2027. […] Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει», υπογράμμισε ενόψει της εθνικής κάλπης και σημείωσε ότι «σε ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η γνώμη της Ελλάδος μετράει, όταν είναι σε θέση να καταθέτει μια πρόταση για το μεταναστευτικό και τώρα γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας».

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός αγόρασε και ένα λαχείο και συζήτησε με αρκετούς θαμώνες στα καφέ της περιοχής, ενώ επισκέφθηκε και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου, όπου συζήτησε με τους πυροσβέστες για το καλοκαίρι που πέρασε, σχολιάζοντας ότι «πήγαμε καλά», ενώ τους ρώτησε αν αξιοποιούν την τεχνολογία των drones.

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