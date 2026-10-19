Νέα Αριστερά για τους νεκρούς μετανάστες σε Λέσβο και Σάμο: Ζητάει να γίνει έρευνα από ανεξάρτητους φορείς, αιχμές για το Λιμενικό

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Έρευνα από ανεξάρτητους φορείς, για τα αίτια των δύο δυστυχημάτων με συνολικά 12 νεκρούς ζητάει η Νέα Αριστερά.

Η παράταξη ρίχνει ευθύνες στο Λιμενικό για το συμβάν στη Λέσβο, ενώ κάνει επίθεση και στην κυβέρνηση.

«Δύο νέα πολύνεκρα ναυάγια συνέβησαν χθες το βράδυ, ένα νότια των ακτών της Λέσβου, που προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων μεταξύ των οποίων και ενός βρέφους, και ένα βόρεια της Σάμου, στο ποίο έχασαν τη ζωή του ακόμα έξι άνθρωποι. Στο τραγικό συμβάν στη Λέσβο εμπλέκεται σκάφος του Λιμενικού, με την ηγεσία του να ισχυρίζεται ότι το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες προσέκρουσε πάνω του. Στο δεύτερο δυστύχημα το Λιμενικό υποστηρίζει πως το πλοιάριο των μεταναστών ανετράπη μετά από απότομο ελιγμό.

Οι περιγραφές της ηγεσίας του Λιμενικού προκαλούν πολλαπλά ερωτηματικά και αμφιβολίες για τις πραγματικές συνθήκες των δυο ναυαγίων, που οδήγησαν στο θάνατο τους 12 ανθρώπους» αναφέρει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της.

«Τα δύο ναυάγια έρχονται, δε, λίγους μήνες μετά τον θάνατο 15 μεταναστών στα ανοιχτά της Χίου τον Φεβρουάριο του 2026. Σκάφος του Λιμενικού είχε εμβολίσει το πλοιάριο των μεταναστών και το Λιμενικό είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει τα γεγονότα με τρόπο που αθώωνε τα στελέχη του. Το πόρισμα για το συγκεκριμένο πολύνεκρο ναυάγιο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό» προσθέτει και συνεχίζει:

«Η πολιτική της κυβέρνησης περί “μηδενικής ανοχής στη μετανάστευση” και οι επιχειρήσεις «επαναπροώθησης» (pushbacks) του Λιμενικού σκορπούν το θάνατο στις θάλασσες του Αιγαίου. Τα αίτια και οι συνθήκες των δύο πολύνεκρων δυστυχημάτων πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από ανεξάρτητους φορείς. Το Λιμενικό πρέπει να απαντήσει εάν τα δυο σκάφη του Λιμενικού έφεραν πάνω τους τις απαραίτητες κάμερες και, εάν ναι, να δώσει στους ερευνητές το απαραίτητο υλικό».

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