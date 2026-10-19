Μαρινάκης για Γαλλία: Διαχρονικά ένα μέρος του χώρου της αριστεράς επενδύει στο μπάχαλο

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Να εξορκίσει το ενδεχόμενο τα επεισόδια που συμβαίνουν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να περάσουν και στην Ελλάδα επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μπροστά στην κατάσταση χάους που επικρατεί στη Γαλλία, ενώ παράλληλα ήταν επιτιμητικός έναντι δηλώσεων στελεχών της ευρύτερης αριστεράς.

Συγκεκριμένα, ο Π. Μαρινάκης διαχώρησε «μια ειρηνική διαδήλωση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, συνταγματικά κατοχυρωμένη, με το μπάχαλο. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο και επειδή υπάρχουν δηλώσεις και δηλώσεις, είναι άλλο πράγμα να καλείς κάποιον, ως κόμμα, να συμμετέχει σε μια διαδήλωση, όπως προβλέπει ο νόμος και είναι άλλο πράγμα να λες, όπως είπε ένα στέλεχος, πρώην επικεφαλής, νομίζω, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ -μου διαφεύγει το όνομά του- και τώρα έχει πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από το ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στο άλλο κόμμα του κυρίου Τσίπρα “και στα δικά μας”, με βάση τις εικόνες που είδαμε στη Γαλλία».

«Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας», συνέχισε. «Διαχρονικά, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού χώρου αυτού επένδυε στο μπάχαλο και νομίζω ότι κάποιοι, όπως φαίνεται από αυτές τις δηλώσεις που ελπίζω να απομονωθούν, συνεχίζουν να επενδύουν στο μπάχαλο και στο χάος. Έχει ειπωθεί γλαφυρά από την κυρία Αχτσιόγλου στο παρελθόν, νομίζω είναι κάτι που εκφράζει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ότι “η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά”. Ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά και να βγουν να καταδικάσουν τέτοιες δηλώσεις, διαχωρίζοντας την ειρηνική διαμαρτυρία από το μπάχαλο, το χάος και τα επεισόδια που βλέπουμε σε άλλες χώρες».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πάντως ότι «μόνο περισσότερα γίνονται τα προβλήματα, όταν κάποιος στρέφεται ενάντια σε συμπολίτες μας ή στην περιουσία τους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαστε εκεί στην Ελλάδα, ούτε θα φτάσουμε εκεί και δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρώτον, γιατί έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν. Δεύτερον, γιατί συνεχίζουμε να ακούμε τις ανησυχίες των πολιτών, των φοιτητών, των μαθητών, συγκεκριμένα. Ναι, χρειάζεται να δώσουμε περισσότερα, αλλά είμαστε μια Κυβέρνηση που έχει κάνει αρκετά και με βάση και τις αντοχές της οικονομίας και στο στεγαστικό, ένα τεράστιο ζήτημα που ακόμα πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερες λύσεις και συγκεκριμένα στη στήριξη της στέγης των φοιτητών».

«Ναι, πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα αυτό, γιατί ακούμε και για σχολεία που έχουν προβλήματα», συνέχισε. «Άρα ναι, να ακούσουμε τις αγωνίες των μαθητών και των φοιτητών, αλλά να απομονώσουμε ακραίες φωνές, οι οποίες επενδύουν στο χάος και στο μπάχαλο. Είτε μέσα από το πολιτικό σύστημα, όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έχει γίνει νεολαίος του κυρίου Τσίπρα, στο επόμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον. Όλα τα κόμματα να απομονώσουν αυτές τις φωνές. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω».

«Πρέπει να ακούμε τα αιτήματα των μαθητών, των φοιτητών, συνολικά των πολιτών. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, επιμέρους, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες και δυνάμεις σε μια οικονομία. Η Ελλάδα βελτιώνεται. Προφανώς έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε εκεί που θέλουν και οι μαθητές και οι φοιτητές», κατέληξε, τονίζοντας και πάλι ότι «άλλο πράγμα η διαμαρτυρία, την οποία απολύτως σεβόμαστε σε κάθε δημοκρατική χώρα και άλλο πράγμα τα επεισόδια. Το ξαναλέω, ούτε είμαστε εκεί που είναι άλλες χώρες, ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε, όσο και αν κάποιοι από την αντιπολίτευση επενδύουν στο μπάχαλο».

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