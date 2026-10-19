Τσίπρας: «Οι πολιτικοί που δε γεννούν συναισθήματα είναι επίπεδοι»

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Τα αμφίρροπα ευρήματα στα οποία συχνά καταλήγουν οι δημοσκοπήσεις για τη δημοφιλία του σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

«Έχω πολύ ζεστούς φίλους και πολύ ζεστούς εχθρούς, υπάρχουν πολίτες που όταν τους συναντάω που εκφράζουν πολύ βαθιά αγάπη, υπάρχουν άλλοι που με αγαπούν να με μισούν, αυτό χαρακτηρίζει πολιτικούς που δεν είναι επίπεδοι», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο TRT.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης τόνισε ότι θα ήταν προβληματικό για ένα πολιτικό αρχηγό να μην γεννά συναισθήματα. «Είναι ευχάριστο να είσαι συμπαθης, δεν μπορείς να είσαι σε όλους συμπαθής, αν είσαι σε όλους δείχνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Όλα κεφαλαιοποιούνται και όλα αντιμετωπίζονται, το κρίσιμο να είσαι εντάξει σε ό,τι αφορά τη σχέση σου με τους πολίτες και με τον εαυτό σου».

Θύμισε δε ότι ο Λεωνίδας Κύρκος και Νίκος Κωνσταντόπουλος κάποτε φιγούραν στην κορυφή σε συμπάθεια, αλλά αυτό δεν αποτυπωνόταν ποσοστά του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. «Εγώ μεγάλωσα την εποχή που κάποιοι ηγέτες της Αριστεράς ήταν πρώτοι στη δημοτικότητα, όχι μόνο σε συμπάθεια, αλλά τελευταίοι σε συμπάθεια. Ο αείμνηστος ο Λεωνίδας ο Κύρκος, αργότερα και ο Κωνσταντόπουλος που ήταν πρώτος σε δημοτικότητα αλλά με 3% στο κόμμα που είμαστε όλοι μαζί τότε. Χρειάζεται μια ισορροπία. Οι πολιτικοί που δε γεννούν συναισθήματα, είναι επίπεδοι και δεν μπορούν να γράψουν μια βαθιά σχέση με τους πολίτες, δεν ανησυχώ ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία».

Η δημοσκόπηση της Marc

Στη δημοσκόπηση της Marc ο Αλέξης Τσίπρας αναδείχθηκε πρώτος σε συμπάθεια με 28,2% Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,6% και στην τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης με 18,1%.

Ωστόσο, στο ερώτημα ποιος είναι πιο αποτελεσματικός για τη διαχείριση κρίσεων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε πρώτος, συγκεντρώνοντας σχεδόν διπλάσιο ποσοστό. Συγκέκριμενά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκέντρωσε 39,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης 20,6% και 11,3% αντίστοιχα.

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