Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πόσταρε το πρόγραμμα της… Συμμαχίας Ελλήνων και ο Κασιδιάρης τον αποθέωσε

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Δεν έχει περάσει απαρατήρητη η… μεταμεσονύχτια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος όπως φαίνεται έχει καταλήξει πως η Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που τον εκφράζει.
Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έκανε story υπό την μουσική υπόκρουση του «Μα εγώ είμαι Ελληνας» του Νότη Σφακιανάκη, το πρόγραμμα του κόμματος που στηρίζει και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Ο τελευταίος μάλιστα, είδε το ποστάρισμα του Γιαννακόπουλου και έσπευσε να τον αποθεώσει.
«Ο κορυφαίος Έλληνας φαρμακοβιομήχανος Δημήτρης Παύλου Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στο προφίλ του το πρόγραμμα της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. Κύριος στόχος του κόμματος η Αυτάρκεια μέσω της Εθνικής Παραγωγής και της Βιομηχανικής Ανάπτυξης» έγραψε.
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