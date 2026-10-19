Παραιτείται ο Μαμουλάκης από την βουλευτική του έδρα για… χάρη του Τσίπρα – Ακολουθούν Ζαμπάρας και άλλοι

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Σήμερα το πρωί ο Χάρης Μαμουλάκης αναμένεται να παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και να… προετοιμάζεται για την ΕΛΑΣ.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, στις 11 το πρωί σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, θα παραδώσει την έδρα του και θα ενταχθεί στη συνέχεια στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν θα είναι ο μόνος καθώς μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να παραιτηθεί και ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης ανεξάρτητος βουλευτής από την Αιτωλοακαρνανία.
Αμφότεροι είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο αποχώρησαν και η ένταξή τους στην ΕΛΑΣ αναμένεται να φέρει ένα νέο «κύμα» προσχωρήσεων προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
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