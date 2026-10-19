Συνεχίζει να συμβουλεύει ο Γκρίνμπεργκ

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Εδώ ο Γκρίνμπεργκ, εκεί ο Γκρίνμπεργκ, πού είναι ο Γκρίνμπεργκ;
Ο λόγος για τον αποκαλούμενο και «γκουρού» της πολιτικής επικοινωνίας, Σταν Γκρίνμπεργκ, ο οποίος, σύμφωνα με την «Καθημερινή» συνεχίζει να δίνει τις συμβουλές του στην κυβέρνηση ενόψει εκλογών – μάλιστα, όπως έγραψε η εφημερίδα, πρόσφατα έδωσε στοιχεία στο επιτελείο του Μαξίμου από έρευνα που πραγματοποίησε σχετικά με τις δυνατότητες της ΝΔ να πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός επικοινωνιολόγος είπε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να… επιστρέψουν στο μαντρί οι ψηφοφόροι που έδωσαν το 41% στη ΝΔ στις εκλογές του 2023 – δηλαδή, το αυτονόητο – αλλά δεν εξηγεί αν ο Γκρίνμπεργκ περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δεδομένης και της μεγάλης δυσφορίας των πολιτών για την διαρκώς διογκούμενη ακρίβεια.
Εν πάση περιπτώσει, η είδηση είναι ότι ο 80χρονος Γκρίνμπεργκ συνεχίζει να συνεργάζεται με τη ΝΔ – παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες σημαντικός αριθμός «γαλάζιων» στελεχών δεν έχει πειστεί για τις ικανότητές του.
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