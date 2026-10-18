Η ειρωνική απάντηση Τσούτσια για τα περί καβγά Καραμανλή – Σαμαρά: «Τσακώθηκαν για το μπάσκετ»

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Με σκωπτικό τρόπο απάντησε ο Νίκος Τσούτσιας στα σενάρια περί «απόστασης» Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή.
Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού «αποκάλυψε» πως η μόνη πραγματική διαφωνία των δύο πρωην πρωθυπουργών είναι για το ποια ομάδα παίζει καλύτερο μπάσκετ!
«Θα το επιβεβαιώσω αυτό. Πράγματι τσακωθήκανε την Τρίτη το βράδυ διότι βλέποντας τους αγώνες μπάσκετ, ο κ. Καραμανλής, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, επέμενε ότι ο ΠΑΟ του Ομπράντοβιτς είναι πολύ καλύτερος, σε αντίθεση με τον κ. Σαμαρά, ο οποίος ως οπαδός του Ολυμπιακού, επέμενε ότι ο Ολυμπιακός του Μπαρτσώκα είναι η ομάδα με το καλύτερο επιθετικό ταλέντο. Κατόπιν αυτού επιβεβαιώνω ότι υπήρχε έντονη διαφωνία, την οποία άκουσε μια… τελεία, τη μετέφερε σε ευθεία, η ευθεία την είπε σε ένα τρίγωνο, το τρίγωνο σε ένα τετράγωνο, το τετράγωνο σε έναν κύκλο και ο κύκλος έγινε δημοσίευμα», απάντησε χαρακτηριστικά στο ερώτημα δημοσιογράφου του Kontra Channel για το «αν είναι μακριά και αγαπημένοι».
Στο άλλο μέτωπο, εκείνο του επικείμενου πολιτικού εγχειρήματος Σαμαρά, ο Τσιούτσιας κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Είπε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει λάβει τις αποφάσεις του, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα τις ανακοινώσει ο ίδιος, όταν κρίνει πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Για το αν αυτό σημαίνει νέο κόμμα, απέφυγε να δώσει το πολυπόθητο «ναι», αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα.
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