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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2460
15/10/2026
17.10.2026 09:18

Στην κυβέρνηση κάνουν τους άσχετους για την Κίμπερλι

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2460
15/10/2026
17.10.2026 09:18
kiberli

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«Μην μας ανακατεύετε»: πολύ συνοπτικά αυτή είναι από το βράδυ της Τρίτης η αντίδραση της κυβέρνησης σε οιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ύστερα από σειρά δημοσιευμάτων που αποκάλυπταν μια όχι και τόσο δεοντολογική στάση και συμπεριφορά τής πρώην σχολιάστριας του Fox News.

Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε – πολύ λογικά – ότι «αυτές είναι αποφάσεις άλλων κρατών, κυβερνήσεων. Δηλαδή, εν προκειμένω, η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση, η παραίτηση, αναλόγως την περίπτωση, ή η τοποθέτηση κάποιου άλλου προσώπου δεν είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης», ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα δεν θα ζητήσει εξηγήσεις.

Σωστά και λογικά τα όσα λέει ο Μαρινάκης. Αλλά καλό είναι να θυμίζουμε και διάφορες διθυραμβικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών όταν η Γκιλφόιλ έφθασε στην Αθήνα πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, δηλώσεις που συνεχίστηκαν μέχρι και λίγο πριν ο Τραμπ της πει εμμέσως πλην σαφώς τη διαβόητη φράση του «You ’re fired» (απολύεσαι), που έλεγε στο reality «The apprentice».

Γενικότερα μιλώντας, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα, καλό θα είναι οι πάντες να είναι συγκρατημένοι – και στα καλά και στα άσχημα. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, ιδίως με τον Τραμπ, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστός για τη σταθερότητα των απόψεών του…

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