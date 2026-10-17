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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2460
15/10/2026
17.10.2026 08:55

«Προφητεία» Βορίδη για τον Σαμαρά

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2460
15/10/2026
17.10.2026 08:55
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Τη φράση «χωρίς αμφιβολία» χρησιμοποίησε ο Μάκης Βορίδης όταν ρωτήθηκε αν το κόμμα που ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς θα δυσκολέψει τον στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δείχνοντας σε μεγάλο βαθμό και το κλίμα που επικρατεί στο «γαλάζιο» στρατόπεδο έναντι του πρώην πρωθυπουργού.

Μάλιστα, ο Βορίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Σαμαράς «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υπηρετήσει κοινές αξίες και κοινή κατεύθυνση. Άρα είναι εξαιρετικά στενάχωρο το να βρισκόμαστε σε απόσταση σήμερα», αν και απέφυγε να μιλήσει για ενδεχόμενη προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών.

Γενικά, πάντως, φαίνεται ότι ο Βορίδης εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τα όσα πιστεύουν πολλοί στη ΝΔ για τον Σαμαρά και την επίδραση που το κόμμα του θα έχει στο εκλογικό αποτέλεσμα – κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η (ας πούμε) επίσημη γραμμή είναι ότι κυρίως θα «λεηλατήσει» τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, όπως η Ελληνική Λύση ή η Φωνή Λογικής. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που ανησυχεί πολλά «γαλάζια» στελέχη.

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