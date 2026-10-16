Τετ α τετ Μητσοτάκη με Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες

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Τετ α τετ είχε πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον τον ευρωβουλευτή Βαγγέλη Μεΐμαράκη στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το κλίμα μεταξύ τους ήταν θερμό, με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη όπως είναι πάντα οι τακτικές τους συναντήσεις.
Το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη αναμενόταν να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την απουσία του δεύτερου από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
Η απουσία αυτή είχε προκαλέσει σχόλια, προσθέτοντας νέα δεδομένα στη συζήτηση που είχε ήδη ανοίξει λόγω των απουσιών του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή. Από την πλευρά τους, πάντως, στελέχη της ΝΔ είχαν επισημάνει ότι ο κ. Μεϊμαράκης είχε δώσει το «παρών» τόσο στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ όσο και στην πρώτη ημέρα του 16ου Συνεδρίου του κόμματος, τον περασμένο Μάιο.
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