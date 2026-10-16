Η Προεδρία της Δημοκρατίας διευκρινίζει: Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για την αποχώρηση πρέσβη από την Ελλάδα

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Διευκρινίσεις σχετικά με το τυπικό της διαδικασίας αποχώρησης του πρέσβη μιας χώρας από την Ελλάδα έδωσαν πηγές της Προεδρίας της Δημοκρατίας, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ χωρίς να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Οι πήγες, λοιπόν, αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή υποχρέωση οποιουδήποτε πρέσβη που αποχωρεί από την Ελλάδα να επισκέπτεται την Προεδρία της Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι «η αποχώρηση πρέσβη δεν είναι αντίστοιχη της κατάθεσης διαπιστευτηρίων κατά την έλευσή του. Κάποιοι πρέσβεις που αποχωρούν, αν θέλουν, ζητούν ακρόαση από την Προεδρία για να αποχαιρετήσουν τον Πρόεδρο, όπως π.χ. έκανε πρόσφατα ο απερχόμενος πρέσβης του Ισραήλ. Οι επισκέψεις αυτές δεν ορίζονται από πρωτόκολλο και καλύπτονται μόνο φωτογραφικά».

«Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει αποστείλει στο Προεδρικό Μέγαρο αίτημα επίσκεψης της απερχόμενης πρέσβεως. Όσα περί του αντιθέτου αναπαράγονται στον ελληνικό ή διεθνή Τύπο είναι αναληθή», καταλήγουν. Πάντως, είναι κρίμα που η Γκιλφόιλ δεν θα συναντηθεί με τον Τασούλα πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, δεδομένης της εξαιρετικά θερμής υποδοχής που της είχε επιφυλάξει ο Πρόεδρος κατά την άφιξή της στην Αθήνα.

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